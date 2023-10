El ‘Primavera Sound’ no se hará como estaba planeado

Colombia

El festival de música ‘Primavera Sound’ iba a tener su primera edición en el país en el parque Simón Bolívar el próximo 10 de diciembre. Se había anunciado el line up de artistas que prometía presentar en Bogotá a Grimes, The Hive, Bad Religion, Fruko y sus Tesos, entre otros.

Cómo artistas principales del evento se tenían confirmadas dos importantes bandas a nivel mundial: The Cure y Pet Shop Boys. La venta de la boletería avanzaba con normalidad, pero se anunció que por motivos ajenos a la organización el festival no se iba a hacer como estaba planeado.

Reflect What You Are

Es oficial: llegó la primavera a Bogotá #PSBOG23 pic.twitter.com/Fv8th2K3oL — Road to Primavera Bogotá (@PS_Bogota) June 21, 2023

De igual forma Bogotá tendrá las presentaciones de The Cure y los Pet Shop Boys bajo el nombre de ‘Road to Primavera’, pero en el Movistar Arena y en dos fechas diferentes. Se confirmó que las presentaciones serán completas, ya no a modo de festival, y serán el 9 de diciembre para The Cure, que se presentará junto a Minyo Cumbiero, y el 10 para Pet Shop Boys, que estará en conjunto con Slowdive y The Twilight Sad.

UPDATE: Bogotá no se quedará sin Primavera. La esencia del festival brotará y se transformará en ROAD TO PRIMAVERA en dos trepidantes días de conciertos en el Movistar Arena: 9 diciembre PET SHOP BOYS Y 10 de diciembre THE CURE pic.twitter.com/0c8d8E1oiD — Road to Primavera Bogotá (@PS_Bogota) October 17, 2023

Los que habían adquirido las boletas para el festival recibirán la devolución de la totalidad del dinero invertido y a través de Tu Boleta desde el 26 de octubre se habilitará la venta para el público general de ambos conciertos.