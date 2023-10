Abogado de Mosquera: “Los deportistas no tienen cómo identificar una carne contaminada”

Francisco Mosquera (Photo by Cris BOURONCLE / AFP) (Photo credit should read CRIS BOURONCLE/AFP via Getty Images)

Víctor Delgado, abogado defensor de Francisco Mosquera, estuvo en los micrófonos de Caracol Deportes aclarando la situación actual del pesista colombiano, quien fue sancionado provisionalmente tras dar positivo por el uso de boldenona, en una muestra que se le practicó en Arabia Saudita.

“Estamos a la espera de los resultados de la apertura de la muestra y de los resultados toxicológicos para poder demostrar que Pacho fue víctima de haber consumido carne contaminada y no haber consumido una sustancia prohibida”, aseguró Delgado.

El abogado del pesista, afirmó que estas situaciones, para los deportistas, son imposibles de detectar, ya que no hay nada, a simple vista, que demuestre que la carne está adulterada: “El tema es, y es algo que digo, los deportistas no tienen cómo identificar una carne contaminada, no es una carne que modifique la estética o su sabor y el residuo que queda en la carne, es un residuo que a ninguno de nosotros nos va a hacer crecer, nada distinto al que se consume una sustancia de forma involuntaria, pero esas pequeñas dosis que quedan en la carne vacuna, sin son capaces de afectarle una carrera a un deportista. La boldenona no es una sustancia de un umbral, un poquito o mucha sustancia es suficiente para que dé positivo”.

Sobre el riesgo de perderse los Juegos Olímpicos, Víctor Delgado dejó un mensaje contundente: “El riesgo existe en la media que de nosotros vamos a minimizar ese riesgo, estaríamos abriendo muestra B a comienzos de noviembre y el reporte saldría en el mismo mes y eso nos hace abrir una etapa exploratoria en la cual vamos a tener una ronda en donde se van a dar unas explicaciones previas y enviaremos la cantidad de mayores pruebas. Si se nos va a un tribunal, estaríamos hablando de un proceso de ocho meses. La participación podría estar en riesgo”.

¿Cómo prevenir? “Es imposible andar con un laboratorio en la mano, esto no lo garantiza, pero la recomendación es, en la medida que se pueda limitar de alguna forma, consumir carne de sitios de donde se pueda tener algún rezago de trazabilidad, es decir que se pueda buscar el cómo ocurrió. El riesgo no deja de existir. El tema del ganado en Colombia nos ha puesto unos retos país, pero es algo que no va a cambiar porque hay sustancias que hacen parte de la lista del dopaje, que tiene un límite de residuo en la carne que se le vende al público, pero la boldenona no tiene ese límite. Es un esfuerzo que se tiene que hacer a nivel macro y no micro”.

Defendió a Robert Farah: “Es una sustancia que la conocemos bien en la oficina. Lastimosamente para los Olímpicos de Tokio 2020 trabajamos con los tres pesistas que salieron positivos, desafortunadamente las concentraciones eran altas y seguimos trabajando en evitar la sanción a la Federación Colombiana”

