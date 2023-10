¿Aguantar la respiración o un susto quita el hipo? La verdad detrás de estos mitos

Todo el mundo ha sufrido un ataque de hipo, que siempre aparece de manera repentina y sin ninguna razón aparente, continúa durante algunos minutos y luego desaparece, también de manera repentina, o si se aplicaron algunas de las técnicas que han ganado popularidad para eliminarlo, como tomar agua, aguantar la respiración o someterse a un susto.

El hipo ocurre por un movimiento involuntario del diafragma, el músculo que se encuentra justo debajo de los pulmones y que marca el límite entre el pecho y el abdomen. Es decir, que con cada una de nuestras respiraciones se produce un espasmo que cierra las cuerdas vocales, el diafragma se contrae fuera de ritmo, haciendo que pequeñas cantidades de aire lleguen a los pulmones, este es el sonido característico del hipo.

A pesar de ser muy común entre todas las personas, la ciencia no ha encontrado la razón por la que los músculos que participan en la respiración y el diafragma no coordinan. Por otro lado, según la Sociedad Española de Médicos Generales y de familia, el hipo no tiene ninguna función fisiológica o protectora, a diferencia de otros reflejos, como la tos

Por qué aparece el hipo

Aunque en la mayoría de los casos el hipo suele aparecer sin ninguna razón aparente, hay algunas acciones que pueden alterar el funcionamiento normal del diafragma y que terminan causando hipo, estas son algunas de las más comunes:

Excederse en los alimentos y comer rápido, una práctica que puede poner en riesgo la salud.

y comer rápido, una práctica que puede poner en riesgo la salud. Situaciones de ansiedad , nerviosismo o estrés.

, nerviosismo o estrés. Sufrir de alguna enfermedad como neumonía o pleuresía.

Trastornos metabólicos , irritación del estómago, reflujo.

, irritación del estómago, reflujo. Toma de algunos medicamento s como anestésico, medicamentos para el Parkinson, o la quimioterapia.

s como anestésico, medicamentos para el Parkinson, o la quimioterapia. Consumir bebidas con gas o mucho alcohol.

Clasificación del hipo

Este movimiento involuntario ha sido clasificado en categorías dependiendo su duración:

Agudo: conocido también como crisis de hipo transitorio, suele tener una duración menor a 48 horas. Persistente: Puede durar más de 48 horas y alargarse hasta por un mes. Intratable: si dura más de dos meses, este es uno de los escenarios en los que se recomienda acudir a un médico. Recurrente: episodios de corta duración, pero que se repiten con una frecuencia elevada.

Sirven los trucos caseros para eliminar el hipo

El hipo puede tornarse molesto si tiene una duración prolongada, por eso, la mayoría de las personas recurren a remedios caseros para tratar de parar el salto del diafragma, sin embargo, desconocen si en realidad estos funcionan.

Uno de los métodos más comunes es el de aguantar la respiración durante algunos segundos, este método aumenta los niveles de dióxido de carbono en la sangre, lo que termina reprimiendo los espasmos, por lo que en realidad es una técnica que funciona, al igual que respirar dentro de una bolsa de papel.

Aunque es efectiva en la mayoría de los casos, los investigadores no han determinado la razón, algunas hipótesis apuntan a que es una forma de distraer al cuerpo, pues este se concentra en el aumento del dióxido de carbono en vez de los espasmos, e incluso, se preguntan si un nivel bajo de dióxido de carbono es el causante del hipo.

En el caso de los sustos no existen pruebas que confirmen la eficacia de esta técnica, sin embargo, según el Departamento de Otorrinolaringología del Centro Médico de la Universidad de Nueva York, esta funciona en ocasiones porque el cerebro se concentra en el susto y deja de estar pendiente de la contracción del diafragma.