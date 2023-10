Néstor Lorenzo analizaría convocar otro arquero ante expulsión de Vargas: el candidato

Camilo Vargas (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Colombia tendrá una baja sensible para el difícil reto que se le avecina ante Ecuador en Quito, plaza que no trae muy buenos recuerdos de la última vez que se visitó, ya que terminó con un 6-1 en contra difícil de olvidar en el camino a Catar 2022. El arquero de ese juego fue Camilo Vargas debido a que David Ospina no pudo hacer parte del compromiso por lesión.

Casi tres años después de aquella fatídica noche en el Rodrigo Paz Delgado, se vivirá una situación similar en cuanto al arco de la Tricolor, ya que el arquero que disputó el juego contra Uruguay no pudo hacer parte del once contra Ecuador. En esta oportunidad, Vargas no será de la partida producto de la expulsión que sufrió al cometerle penal a Maximiliano Araújo en el Metropolitano.

Álvaro Montero realizó su debut en un partido oficial con la Selección Colombia reemplazando a Vargas en los minutos finales del juego. Para el duelo contra Ecuador seguramente será titular y Kevin Mier asumirá el rol de segundo arquero, pero Néstor Lorenzo no quiere arriesgar y por prevención estaría analizando convocar a otro guardameta.

El candidato

Todos los caminos apuntan a José Luis Chunga. El arquero de Independiente Medellín, de 31 años, ya ha hecho parte de microciclos y conoce el proceso de Néstor Lorenzo, de hecho, ya sabe lo que es defender la camiseta de la Tricolor cuando ingresó para reemplazar a Montero en el entretiempo del amistoso contra Estados Unidos. Para ese juego, por haberse disputado fuera de una fecha FIFA, los convocados no pudieron ser de Europa.

Chunga además cuenta con la ventaja de que se podría unir casi que de inmediato a la concentración de la Selección Colombia, pues Independiente Medellín se encuentra en la capital antioqueña a la espera de afrontar el compromiso contra Atlético Nacional por la fecha 17 el sábado.

El combinado nacional estará en Medellín hasta el lunes, día en el que viajarán en horas de la tarde a Quito para encararse contra el conjunto comandado por el español Félix Sánchez, que llega con aire en la camiseta tras derrotar a Bolivia en La Paz.