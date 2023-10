Crítica situación vive piscicultores del Huila

Neiva

Productores piscícolas afirman que nunca habían vivido una situación tan difícil, ya que el embalse se encuentra en un nivel extremadamente bajo y lo peor la empresa ENEL ha reducido el nivel del embalse un 15% en menos de tres días.

Para Cesar Pinzón de Fedeacua, afirmo que “nosotros sabemos que está el fenómeno del niño y que hay que generar energía y todo esto, pero el problema es que cuando no se avisa, cuando no hay una comunicación, no hay una regulación, tenemos el riesgo de perder prácticamente la totalidad de los cultivos en este momento, dejando a estos productores al filo de la quiebra”

Según cifras de Fedeacua, los cultivos llegan a 18000 toneladas de producción que se pueden perder a causa del problema, que equivalen a más de 80 millones de dólares, pero también la generación de empleo que se aproxima a unos 20000 mil empleos de manera directa e indirecta relacionados con esta actividad comercial podría causar un caos.

Se conoció también que en el tema ambiental el impacto al río Magdalena seria gravísimo, no solamente a la parte física sino a los pescadores que tienen como sobrevivencia el río Magdalena. Los ministerios encargados de Agricultura medio ambiente y de minas, deberán tomar carta sobre el asunto antes difícil situación ambiental.

Según Pinzón afirmo que la empresa ENEL es la responsable de la crítica situación que hoy tiene en vilo a los productores y comercializadoras de esta zona del país. En la actualidad existen cerca de 50 empresas en la represa, dedicadas a esta tarea, que no pueden ingresar alimentos o trasladar la producción actual que existe en estos cultivos a otros sitios del departamento.