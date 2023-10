Plataforma del mirador del Cerro Nutibara podría colapsar: Personería

Medellín

La Personería Distrital de Medellín, a través del Observatorio de Turismo, expuso que existe riesgo de colapso de la plataforma del mirador del Cerro Nutibara, este tiene la capacidad máxima de 200 personas y registraron que, en la última celebración de la alborada decembrina, el ingreso a la plataforma fue de más de 1.200 visitantes, que, pese a que EPM instaló en el lugar señalizaciones y vallas para impedir el ingreso, hicieron caso omiso.

Ante la alerta, EPM manifestó que el tanque nunca se diseñó para ser utilizado como mirador, puesto que la construcción del mismo se hizo para proveer el sistema de acueducto en la zona y posteriormente en el 2007 se hizo una modificación estructural solo con el objetivo de mantener confinada el agua de los tanques, además enfatizaron en que la competencia de su entidad es garantizar el funcionamiento del mismo y que no tienen control sobre el ingreso de la ciudadanía.

Carlos Calle, líder de Observatorio de Turismo destacó que “hay una plataforma en el Cerro Nutibara que conocemos como mirador pero realmente no fue construido para ese fin, fue una plataforma que se construyó para cubrir unos tanques de agua que construyó EPM, lo que hemos identificado es que hay una capacidad de carga de esa plataforma que no debe superar las 200 personas y lo que hemos identificado en varias oportunidad es que ese número no se respeta”.

Finalmente desde la Personería dieron a conocer que dentro de las posibles soluciones está que inicialmente se regule el ingreso a la plataforma en fechas de gran afluencia de público y sensibilizar sobre la importancia de cumplir las normas de ingreso al lugar, además durante la temporada decembrina se pretende limitar el horario de ingreso.