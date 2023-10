Personería investiga presuntas irregularidades en contratación del DAGRD

Medellín

La Personería Distrital de Medellín realizó vigilancia administrativa a los funcionarios del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres por presuntas irregularidades en tres contratos relacionados con unos equipos de Telecomunicaciones que se utilizarían para la atención de emergencias y desastres en el distrito.

El hecho se dio origen por una queja instaurada por un servidor público por presuntas irregularidades en la adquisición de los equipos de telecomunicaciones para la atención de emergencia de desastres.

La personería expresó que encontró unas presuntas irregularidades en la etapa de planeación y ejecución de esos contratos, dado que los equipos de telecomunicaciones que adquirieron no eran los requeridos para la atención de emergencias, fueron entregados al DAGRD en diciembre del año pasado y hasta agosto no habían entregado todos los equipos. Además de ello evidenciaron que entregaron algunos equipos a otras entidades diferentes al DAGRD.

Olga Lucía Rodríguez personera delegada destacó que “Se adquirieron unos equipos que son como unos celulares, no son fáciles de manipular con el guante de bombero, no se puede mojar, no soportan temperaturas altas, además no tienen autonomía en la batería, porque la batería no es intercambiable, es recargable eso afectaría frente a los bomberos el hecho de utilizar esos equipos de telecomunicaciones en una atención de emergencia y desastres”.

La vigilancia ya fue remitida al proceso de Instrucción Disciplinaria para que se adelante las respectivas indagaciones.