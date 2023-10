A 10 años del colapso del edificio Space, Corte Constitucional revisará condena

Medellín

A 10 años de la caída del edificio Space, quienes compraron sus apartamentos allí, siguen sin recibir justicia y es que, aunque el año pasado el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió condena en segunda instancia contra la familia Villegas y declaró como responsable solidario a la Alcaldía de Medellín y les ordenó el pago de por lo menos 30 mil millones de pesos, este último interpuso una acción de tutela contra la decisión.

Alejandro Rivas le explicó a Caracol Radio que fueron varios recursos legales los que se interpusieron y ahora la Corte Constitucional definirá futuro de ese proceso legal.

“El Consejo de Estado recibió todas esas tutelas, las agrupó y le pidió respuesta de aclaramiento nuevamente al Tribunal Administrativo de Antioquia. El tribunal se ratificó nuevamente en la decisión de la solidaridad de la Alcaldía, se ratificó como era, pero en vista de que están estas tutelas, el camino a seguir es que estas tutelas irán, o por lo menos ese recurso en contra de todas esas tutelas que pusimos nosotros, se va a la Corte Constitucional”, señaló el señor Alejandro.

Quienes vieron en el Space su sueño de tener casa propia han padecido cómo se convirtió en una pesadilla de nunca acabar.

“El viernes voy para la Secretaría de Hacienda, para lo de la extensión del predial, porque ellos sí hicieron un beneficio tributario, eso fue en el 2016 para los edificios enfermos, pero había que ponerse al día. Yo no me acogí en esa época porque yo decía, no voy a pagar el predial y eso se va acumulando hasta que en febrero de este año, ya me llegó una orden de embargo y yo decía, no, ya aquí me toca pagar porque van a embargar otra cosa y pagué 22 millones de pesos”, explicó Rivas.

Claudia Velásquez, otra de las damnificadas aseguró que hoy se sienten en el mismo punto que hace 10 años.

“Seguimos en lo mismo, seguimos en cero. A nosotros no nos han pagado un solo peso por el apartamento. Hemos tenido que vivir en arriendo durante estos 10 años y nada, esperando que la justicia realmente nos vea como las víctimas que somos y no como los culpables, porque desafortunadamente, por este suceso pareciera que los culpables somos nosotros, los propietarios, por haber comprado un edificio enfermo, mal construido, mal hecho, con malos materiales”, finalizó Velásquez.