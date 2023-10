Me comprometo a trabajar en equipo por el Quindío, no más peleas: Atilano Giraldo

Armenia

El décimo sexto invitado de los aspirantes fue Atilano Alonso Giraldo Arboleda, candidato a la gobernación del Quindío por el partido Liberal, es ingeniero civil de la Universidad del Quindío y Licenciado en Matemáticas de la misma universidad, fue diputado del departamento, empresario de la construcción, cafetero, y por tres periodos consecutivos fue Representante a la Cámara del Quindío por Cambio Radical.

Mi candidatura está planificada desde hace mucho rato, quiero terminar mi carrera política como gobernador del Quindío, porque esta es la última vez que pongo mi nombre a consideración en temas elecciones, la política la hago por vocación.

Documento Proponer 2024 – 2027 de la Cámara de Comercio

El foro en la cámara de comercio ratifico que el departamento está pidiendo trabajo en equipo, esas peleas entre gobernación y alcaldía es una vergüenza, es necesaria la unión del sector público, privado y la academia, esa triada está pidiendo el departamento y los resultados son los mejores, lo que primero voy a hacer es solicitarles a los alcaldes que presenten los proyectos y luego priorizar.

Financiación de la campaña

El aspirante indicó que su campaña fue diseñada desde hace mucho tiempo, he ahorrado de mis tres periodos en el congreso para esta campaña y mis negocios de café, el año pasado vendí café a 3 millones de pesos, hice un crédito en el banco Agrario, no le recibido un centavo a nadie para no hacer compromisos con nadie.

A la pregunta ¿Si no fuera aspirante, por qué candidato votaría y cuál no votaría?

Yo votaría por mi amiga Yenny Alexandra Trujillo es una dama, pero dejo en blanco de por quién no votaría porque soy amigo de todos los que están como candidatos a la gobernación del Quindío.

Aclaro la versión de prensa de ser el rey del ausentismo en el congreso

Es la política sucia contra mi campaña, pero mire presente 150 proyectos como congresista para el departamento del Quindío que hoy estoy mostrando en el recorrido por los municipios, por el contrario, siempre estaba entre los 10 congresistas más cumplidos.