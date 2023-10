La realidad es otra respecto a las encuestas: Candidata Stefany Gómez

Armenia

Continuamos en nuestros noticieros de Caracol Radio escuchando a los candidatos a la alcaldía de Armenia y gobernación del Quindío en un espacio pedagógico para que expongan las diferentes propuestas.

La décimo séptima invitada de los aspirantes fue Stefany Gómez, candidata a la alcaldía de Armenia por el partido Alianza Verde quien es administradora de empresas, magister en desarrollo sostenible y medio ambiente, especialista en gerencia social. En cuanto a su experiencia ha sido concejal de la ciudad 2016-2019 y 2020-2023 también fue la concejala electa más joven.

En diálogo con Caracol Radio la candidata se refirió a la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que le da un 6% en intención de voto. Señaló que con su equipo de trabajo han realizado mediciones propias lo que genera un panorama muy diferente al de dicho resultado por lo que reconoce que en muchas ocasiones este tipo de mecanismos son manipulables.

Resaltó que se ha caracterizado por tener una campaña en las calles de la ciudad visitando los diferentes sectores transitando a pie, en bus y hasta en moto para cautivar a quienes se han abstenido de votar.

Respecto a la financiación de la campaña manifestó que es de las más austeras y que ha sido con recursos propios que han logrado solventar los gastos necesarios para el proceso. Destacó que cuando fue concejal en la primera ocasión solo invirtió cinco millones de pesos siendo de las campañas históricas por la austeridad por lo que considera esta no es la excepción apuntan a una inversión total de 200 millones de pesos.

De otro lado indicó que desde el Concejo impulsó diferentes proyectos en beneficio de las mujeres a pesar de lo poca de la representación. Manifestó que desde la política pública que logró quedar en el plan de desarrollo permitirá materializar las estrategias como la casa refugio para mujeres que son víctimas y otra de las prioridades está enfocada es la educación.

Ante la pregunta de que si no fuera candidata por quién votaría o no lo haría fue enfática en decir que no votaría ni por James Padilla, Mary Luz Ospina, Bryan Naranjo y Álvaro Arias puesto que considera hacen parte de las mismas alianzas que desean derrotar puesto que unos de ellos tienen relación con la actual administración municipal.

Agregó que sobre la situación de los animalitos que es su bandera establecerá una oficina de bienestar animal para que recibir todas las problemáticas y así mismo la atención pertinente.

