Impedimento para ser jurado de votación: ¿En qué casos podría ser exonerado?

Este 2023 los colombianos decidirán quiénes serán los próximos representantes territoriales. Es por esto que desde hace un par de meses han sido evidentes las campañas de los candidatos a las alcaldías, gobernaciones, concejos, y demás entidades territoriales.

Este proceso electoral implica que algunos de los colombianos mayores de edad tengan que cumplir con la responsabilidad de ser jurados de votación. El cumplir ese rol es obligatorio, dado que permite que haya democracia y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Al respecto, la MOE declaró que la designación como jurado de votación es de forzosa aceptación y que “el no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación“. Por lo tanto, es importante que los colombianos estén revisando de forma constante la página de la Registraduría para identificar si son o no jurados de votación.

En caso tal de que un ciudadano no cumpla con esta obligación podrá ser sancionado. No obstante, la MOE ha indicado que quienes tengan una excusa legal y válida pueden hacer el proceso de notificación ante la Registraduría para evitar la sanción.

“Las personas notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes”, aclaró la MOE.

Ahora bien, hay ciertas circunstancias en las que los jurados de votación pueden ser exonerados. Es decir, que pueden evitar las sanciones por no asistir a la mesa de votación y no ejercer el rol de jurado de votación.

¿En qué casos podría ser exonerado un jurado de votación?

De acuerdo a la MOE, las causas para la exoneración de las sanciones por no cumplir el rol son:

Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo.

Muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas, ocurrida el mismo día de las elecciones o dentro de los tres (3) días anteriores a las mismas.

No ser residente en el lugar donde fue designado.

Ser menor de 18 años.

Haberse inscrito y votar en otro municipio.

¿Cuáles son las funciones y qué deben hacer el día de las elecciones los jurados de votación?

La Registraduría Nacional ha aclarado que los ciudadanos que tengan que cumplir con el rol de jurado de votación deberán acatar las nueve funciones. De lo contrario, podrán ser sancionados. Sin embargo, por cada mesa de votación hay varios jurados, por lo que las funciones se pueden dividir. Las tareas son las siguientes: