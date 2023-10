Jurados de votación: Cuáles son sus funciones y qué deben hacer el día de las elecciones

El próximo 29 de octubre los jurados de votación tendrán que llegar a las siete de la mañana para cumplir con sus funciones y así permitir que el resto de colombianos puedan ejercer su derecho al voto.

Recordemos que el horario de los jurados de votación va desde las 7:00 a. m. en el puesto de votación asignado y termina cuando se ha acabado el escrutinio de la mesa, han entregado al delegado de puesto de la Registraduría Nacional el sobre de claveros con los votos y todos los formularios electorales diligenciados.

En concreto, los jurados de votación se definen como aquellas personas que atienden el proceso de las elecciones, efectúan los escrutinios de mesa y registran los resultados de la mesa en los formularios electorales.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que hay algunos ciudadanos que son elegidos como jurados de votación remanente. Estas personas están designados mediante resolución, y tienen como función reemplazar a los jurados titulares, en caso de que estos no asistan el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, los jurados remanentes tendrán que presentarse a las 7:00 a. m. en el puesto de votación en el que fueron designados. “En las resoluciones de nombramiento los ciudadanos pueden saber si son jurados remanentes, dado que son designados en la mesa cero (0) del puesto de votación”, comentó la Registraduría.

En caso de que una persona no asista para ejercer como jurado de votación será sancionado, pues por ley los designados tendrán que cumplir con este deber. “Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan, si son servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.”

¿Cuáles son las funciones y qué deben hacer el día de las elecciones los jurados de votación?

La Registraduría Nacional ha aclarado que los ciudadanos que tengan que cumplir con el rol de jurado de votación deberán acatar las nueve funciones. De lo contrario, podrán ser sancionados. Sin embargo, por cada mesa de votación hay varios jurados, por lo que las funciones se pueden dividir. Las tareas son las siguientes: