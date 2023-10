Congresistas cuestionan avance del segundo debate de la Reforma a la Salud en Cámara

Colombia

Luego de ocho horas de debate la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó 35 artículos del proyecto de Reforma a la Salud propuesto por el gobierno de Gustavo Petro.

Aún así, la jornada estuvo marcada por múltiples polémicas e incluso, algunos congresistas cuestionaron la forma en que el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, llevó a cabo el debate pues la votación del articulado se fue realizando por bloques.

“Ustedes me están obligando a de alguna manera vulnerar mi autonomía dentro de este recinto porque me toca asumir una sola posición para todos. Así sea que unos yo los quería votar positivos y otro no, entonces yo anuncio que cuando eso sea así, voy a votar a todo no por qué no puede ser que no me den oportunidad de deliberar sobre los artículos en donde yo tengo posiciones distintas y que no me pueden meter en un solo bloque”. Aseguró la representante del Partido Verde, Catherine Juvinao.

Así mismo, la representante del Partido Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, que debido a la forma en que se llevó a cabo la votación, la reforma no tendrá consecutividad al terminar el debate.

“Porque ustedes van a aprobar ahora por decidir empezar a sacar de rapidez para Quizá sacar un titular de prensa, tantos artículos fueron aprobados, no empezar por la raíz por el núcleo del debate en ese sentido vamos a tener al final una reforma que va a terminar siendo colcha de retazos”, dijo.

Además, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, agregó que la reforma en lugar de resolver los problemas que hoy existen en el sistema, por el contrario los agrava e incluso crea otros nuevos.

“Lamentablemente el presidente de la corporación no quiso someter a consideración de la plenaria una proposición en el marco de la ley quinta, artículo 158. Solicitaba que se votará artículo por artículo porque este es un texto y esto es una reforma de la mayor trascendencia para los colombianos”.

Tras los múltiples cuestionamientos, los congresistas aseguraron que la reforma no solo presenta vicios de trámite sino también vicios de inconstitucionalidad; por lo que insistieron en que en caso de aprobarse por completo el proyecto, demandarían lo ante la Corte Constitucional.