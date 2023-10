Wilson Morelo sobre Santa Fe: “Me duele ver al equipo como está”

Wilson Morelo, ídolo y goleador histórico de Independiente Santa Fe, fue precisamente el encargado de sellar la histórica goleada 0-5 que Águilas Doradas le propinó al equipo bogotano en El Campín. El atacante de 36 años expresó su alegría por el presente de su nuevo equipo; no obstante, también lamentó la actualidad del club bogotano.

“Ya ustedes saben de esta historia, que es una historia de amor. Saben que soy hincha de esta institución que me ha dado mucho. A la hinchada de Santa Fe le quiero decir gracias, porque siempre en donde quiera que esté el cariño me lo demuestran. Hoy lastimosamente me tocaba estar de este lado, marcarle al equipo al que soy hincha y al cual le debo mucho, pero esto es profesionalismo y siempre he hablado de la persona que soy. Este es un equipo serio que está en busca del título y Dios quiera me lo dé”, comentó Morelo en rueda de prensa.

Del presente de Santa Fe, añadió: “me duele ver al equipo como está, porque no logra encontrar el rumbo, pero es fútbol y ojalá pueda encontrar ese fútbol que la gente quiere, ese que siempre caracterizó a esta institución. Feliz por el cariño de la gente, eso no tiene palabras, es algo que siempre ha estado ahí. Ustedes saben que no me quise ir, pero bueno, ahora estoy de este lado y una vez más gracias a la gente por ese cariño”.

Sobre si quería demostrarle algo a la directiva y cuerpo técnico de la institución capitalina, respondió con contundencia. “Yo ya no le tengo que demostrar nada a nadie. No soy un peladito ya he hecho una carrera. Salí de aquí, pero el año anterior había hecho 19 goles, al próximo semestre no tuve los minutos que quería e hice 3 goles. Después se da mi salida de la forma que menos esperaba. Lo que me dijo el presidente fue que el técnico que llegaba no iba a contar conmigo porque iba a traer lo suyo, respetable”.

“Yo podía seguir en el club porque tenía 6 meses más de contrato, pero si el presidente me llama y me dice que el técnico que viene no va a contar más conmigo para que me voy a quedar ahí, donde no lo quieren a uno. Ya con la madurez que uno tiene lo mejor es dar un paso al costado. En toda mi época en Santa Fe fue el único semestre regular y porque no tuve los minutos que quise y me da mi salida”, agregó.

Mientras que de sus motivos de marcharse para Águilas Doradas, señaló: “me voy a Águilas por el profe y lo que el equipo ha venido demostrando con buenas campañas. Un equipo con una base de jugadores importantes. Agradecerle al profe por la confianza, porque es un maestro pese a la juventud que tiene es un señor que es muy estudiado y ha dirigido en muchos países. No me arrepiento de haber llegado allá. Hoy estoy feliz y contento porque el equipo mostró carácter y a la vez triste por la situación que está viviendo la institución (Santa Fe)”.