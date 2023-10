Hubert Bodhert: Con este resultado hay que decir que muchos no van a reconocer nada bueno

Hubert Bodhert, director técnico de Independiente Santa Fe, aseguró sentirse “tranquilo”, tras la histórica goleada 0-5 que Águilas Doradas le propinó al equipo bogotano en el estadio El Campín. El cartagenero recalcó que su equipo comenzó el encuentro dominando las acciones y pidió a los aficionados que apoyen y arropen a su grupo de jugadores.

“La reflexión es que hay que tomarnos el tiempo para hacerlo. Estamos dolidos por el resultado y quizá no se verá nada bien porque el resultado no es el mejor. Pero estamos tranquilos y vamos a hacer lo que se tenga que hacer”, comentó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Bodhert hizo énfasis en la falta de definición de sus dirigidos. “Con este resultado hay que decir que muchos no van a reconocer nada bueno. El equipo empezó jugando y dominando, no hemos tenido la fortuna de concretar. El rival fue eficaz y eso nos deterioró, terminamos sin idea. La expulsión ante un gran rival como Rionegro me parece que no es muy objetivo en este momento (referirse a la forma como jugó)”.

Reclamos de los aficionados

El técnico abandonó el campo de juego en medio de un ambiente hostil de los pocos hinchas presentes en el estadio. Ante esto, comentó: “lo único que puedo es agradecer porque fue una hinchada que me recibió bien. De ellos no tengo reproches, me enfoco en mi juego y responsabilidad. Asumo y cuando no se gana siempre hay un señalamiento. Con la hinchada, mis respetos y admiración siempre. Presentarles disculpas por la presentación dolorosa, tener claro que hay un buen grupo que ha tenido altas y bajas. Mi invitación es que la hinchada arrope este grupo y lo respalde a muerte”.

“Queda una semana larga donde hay espacio y tiempo de poder trabajar y tomar medidas desde el entrenamiento. Es un equipo que viene de un partido complejo en una cancha pesada. Ahora hay que tener tranquilidad, que la gente descanse y puedan vivir este duelo que no es fácil para nosotros. Hay que mirar que hacer, pero todo es con trabajo y este equipo trabaja. Siempre confío en mi proyecto y he sido valiente ante cualquier situación, tengo fe que estos muchachos van a levantar y a buscar lo que nos merecemos que es la clasificación”, concluyó.

Santa Fe se mantiene parcialmente al interior del grupo de los ocho con 23 puntos y una diferencia de gol de -5. El equipo bogotano estará enfrentándose ahora al Deportes Tolima el próximo domingo. Durante la semana había sido eliminado de la Copa Colombia a manos del Deportivo Pereira.