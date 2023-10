Federico Gutiérrez candidato a la alcaldía de Medellín decidió no participar en debates

Medellín

El candidato a la alcaldía de Medellín Federico Gutiérrez informó mediante sus redes sociales que decidió no volver a participar de los debates con los otros aspirantes en la contienda electoral que se definirá el 29 de octubre.

El candidato dijo que los últimos días han sido muy duros para él por los ataques personales contra su familia que lo deja bastante preocupado por las estrategias utilizadas para desvirtuar su trabajo y que lo otro son la cantidad de mentiras, que según ‘Fico’ se han dicho en los debates y agrega que ha participado de 11 en total, pero que ya no volverá a ellos en lo que queda de campaña y recalca que siempre ha estado de acuerdo con debatir en torno a las ideas, pero que como no se está dando esos espacio declina a ellos.

Desde el 2019 no se ha hecho un estudio de consumo de drogas en colegios de Medellín

Procuraduría reitera a autoridades frenar la problemática en minas de Zijin en Buriticá

“Pero el ambiente electoral no se está prestando definitivamente para eso, los 11 debates a los que he asistido hasta el momento me comprobaron que en esta contienda no será posible hablar con argumentos, porque algunos candidatos solo se han dedicado a decir mentiras, a atacarnos en lo personal, a hacer trampas y a llevar contratistas pagados por la alcaldía para que nos insulten, por esta razón he tomado la decisión de no participar en ningún otro debate”, recalcó el candidato Gutiérrez.

El mismo video publicado en la red social X (antes twitter) de nuevo sumó insumos a la polémica que tiene con el exalcalde Daniel Quintero indicando que desde esa campaña están muy preocupados porque de llegar el candidato Fico a la alcaldía, Daniel Quintero y su equipo de trabajo podrían terminar en la cárcel.

Por su puesto que el exalcalde Quintero se pronunció sobre la decisión de Gutiérrez y en la misma red social escribió “La renuncia de Fico a los debates es un síntoma de crisis. En todos se mostró inferior a sus compañeros. Perdió 2 puntos en promedio por debate. La caída ahora será exponencial”.