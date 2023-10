El túnel más largo del continente estará en Colombia: ¿Cuánto mide y cómo llegar?

El pasado viernes 6 de octubre por fin se encontraron los frentes de obra que comenzaron desde los municipios de Giraldo y Cañasgordas respectivamente, con la construcción del que hoy es el túnel carreteable más largo de Latinoamérica, el túnel del Toyo.

La obra, iniciada en el 2018, finalizó con la explosión simbólica de una roca, realizada por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gavíria. Se espera que la obra pueda estar completamente culminada, para facilitar la salida al Pacífico y el Atlántico desde el departamento, en dos años, cuando finalice la fase 1 del proyecto.

Aunque la fecha está pronosticada para el 2025, existen algunas preocupaciones, por parte de las autoridades departamentales, en cuanto a posibles demoras que pudieran presentarse para la apertura del proyecto, dado el retraso que el mismo gobernador Gavíria acusa en la ejecución de la fase 2, en manos del Gobierno nacional.

“Para el año 2025 prácticamente estará terminado el túnel con los equipos electromecánicos, pero no estará terminado el tramo 2, si no se hacen los aportes que estamos pidiendo prontamente no se terminará en el 2026 y si no se hacen correctivos en el cronograma; entregarán en el 2027″, advirtió el mandatario de los antioqueños.

El megaproyecto del túnel Guillermo García Echeverri, que se ha dado a conocer más como el túnel del Toyo, hace parte de las concesiones de cuarta generación (4G), con las que se busca modernizar la red vial del país.

¿Cuánto mide el túnel del Toyo y dónde se encuentra?

Este túnel, de 9.86 kilómetros, supera al túnel de la Línea, que es actualmente el más largo de América operativo, este último, ubicado entre Calarcá, Quindío y Cajamarca, Tolima, llega a 8,6 kilómetros. El podio de los túneles más largos del continente lo completa otra obra del país: el túnel de Oriente, también en Antioquia, con 8,2 kilómetros.

El túnel del Toyo se encuentra ubicado en el occidente del departamento de Antioquia, entre los municipios de Giraldo y Cañasgordas, este nombre se le adjudicó al proyecto de ingeniería debido a que atraviesa una zona montañosa, con un pico de 2.709 metros, conocido como el Alto Toyo, en Cañasgordas.

El túnel se inserta 9.730 en esta región montañosa, al interior de la cordillera Occidental, reduciendo considerablemente el tiempo de viaje de 8 a 4 horas entre Medellín y los costeros municipios de Turbo y Necoclí, el cual se espera reciba un importante impulso gracias a estas obras.

Además de las poblaciones mencionadas, que se verán beneficiadas cuando el túnel entre en funciones, el segundo tramo de su desarrollo, que incluye 13 puentes, 10 túneles y más de 10 kilómetros de vías complementarias, impactando directamente a otras localidades antioqueñas, como Santa fe de Antioquia.