Túnel del Toyo podría demorar dos años en funcionar por demoras del gobierno nacional

Antioquia

Con el cale (encuentro de las dos entradas) que se logró este viernes en el Túnel Guillermo Gaviria o Túnel de Toyo se dejó en evidencia nuevamente una preocupación que tiene el gobernador de Antioquia con los cronogramas de trabajo de la fase 2 de la obra que le corresponde al gobierno nacional. El mandatario indicó que cuando se terminen los trabajos en la fase 1 construida por la gobernación y la alcaldía de Medellín este tramo 2 no quedará operativo por la demora en la ejecución del gobierno nacional.

Es tal la demora de la fase 2, que incluso el mandatario que sin conocer a profundidad ese cronograma se aventura a decir que avanza apenas en un 30%.

“Para el año 2025 prácticamente estará terminado el túnel con los equipos electromecánicos, pero no estará terminado el tramo 2, si no se hacen los aportes que estamos pidiendo prontamente no se terminará en el 2026 y si no se hacen correctivos en el cronograma entregarán en el 2027, gravísimo, porque eso afectará las finanzas de los concesionarios del corredor, pero también de la propia gobernación de Antioquia y de la alcaldía de Medellín en los recursos que invirtieron en el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri”, aseveró el gobernante.

El mandatario aprovechó para solicitarle nuevamente al gobierno que le ceda ese tramo para que la gobernación y la alcaldía puedan terminar esa parte y el retraso en la puesta en marcha de todo el proyecto sea de unos seis meses aproximadamente y no de dos años como se proyecta actualmente.

“Si a nosotros nos entregan ese corredor podríamos adquirir el compromiso como Antioquia de que no se producirá ese desfase de ese tiempo y buscaremos al máximo que cuando se entreguen los equipos electromecánicos instalados en el túnel sea de seis meses o un término muy parecido el tiempo en el que se termina el tramo 2, pero para eso se necesita mucha gerencia, mucho compromiso, para eso se necesita estar completamente enfocados”, agregó.

La petición se la hace al actual gobierno del Presidente Gustavo Petro ya que el anterior gobierno del expresidente Iván Duque se negó a esta propuesta que se le había hecho en su momento y lo que se quiere es que no haya un retraso que afecte las finanzas de los inversionistas.