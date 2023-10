Con congresistas, Diputados y alcaldes Antioquia buscará se reverse decisión sobre vías 4G

Medellín

Como injusta y equivocada calificó el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria la decisión del gobierno nacional de desfinanciar las obras de las vías 4G en el departamento.

Aunque no quiso calificar la situación que deja sin esos recursos a Antioquia como meramente política, sí dijo que esta decisión no estaría relacionada con falta de recursos, porque asegura que el gobierno ha manifestado la intención de entregar recursos económicos para obras a otros departamentos, pero no a Antioquia.

“Estaremos con la bancada antioqueña en el día de mañana en una reunión en Bogotá, estaremos con la Asamblea de Antioquia, con los alcaldes y alcaldesas de todo el departamento buscando que se corrija tamaño error, tamaña equivocación y estigmatización”, agregó.

Es de recordar que actualmente se adelanta la construcción de dos obras en Antioquia catalogadas como 4G, una es Pacífico uno en el Suroeste y la vía al Mar entre el Occidente y el Urabá donde se encuentra el Túnel del Toyo, el que sería el más largo de América.