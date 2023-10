Consulte si es jurado de votación para las elecciones del 29 de octubre

La Registraduría anunció, a través de sus canales oficiales de comunicación, que se realizó el sorteo de las más de 41.000 personas que resultaron elegidas como jurados de votación para las próximas elecciones regionales del 29 de octubre.

Según informó la entidad, las personas podrán consultar en la página web si fueron seleccionadas y a partir del 10 de octubre comenzarán las capacitaciones para quienes deberán cumplir esta función, ya notificados.

¿Quiénes son los jurados de votación?

De acuerdo al órgano electoral colombiano, los jurados de votación son “ciudadanos, mayores de 18 años y menores de 60, quienes en representación de la sociedad fueron designados a través de un sorteo, para que ejerzan funciones públicas de carácter transitorio”.

Las siguientes son las funciones que los jurados de votación deben cumplir:

Atender el proceso de las elecciones.

el proceso de las elecciones. Efectuar los escrutinios de mesa.

de mesa. Registrar los resultados de la mesa en los formularios electorales.

Además, los jurados de votación deberán participar de un proceso de capacitación presencial, para ello la Registraduría enviará el formulario E-1 como notificación, mediante correo electrónico, para informar el lugar donde deberá presentarse como jurado y la fecha y hora de la capacitación.

Paso a paso para consultar si fue elegido como jurado

Para consultar si deberá cumplir la función de jurado de votación, siga los siguientes pasos:

Ingrese a la página de la Registraduría Nacional. Seleccione la opción ‘servicios a la ciudadanía’. De clic en ‘consulta de jurados de votación’. Ingrese el número de cédula. Si fue elegido como jurado de votación, le arrojara el puesto de votación al cual fue asignado.

¿Es obligatorio ser jurado de votación?

El artículo 105 del Código Electoral apunta que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, en ese sentido, las personas que resulten designadas y no asistan a cumplir sus funciones, recibirán una sanción.

Por tanto, informó la entidad, quienes sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedores a la destitución del cargo que desempeñan, si son servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

¿Qué es remanente de jurado de votación? Estas serían sus funciones en las elecciones

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que hay algunos ciudadanos que son elegidos como jurados de votación remanente. Estas personas están designadas mediante resolución, y tienen como función reemplazar a los jurados titulares, en caso de que estos no asistan el día de la jornada electoral.

Por lo tanto, los jurados remanentes tendrán que presentarse a las 7:00 a. m. en el puesto de votación en el que fueron designados. “En las resoluciones de nombramiento los ciudadanos pueden saber si son jurados remanentes, dado que son designados en la mesa cero (0) del puesto de votación”, comentó la Registraduría.

En caso de que una persona no asista para ejercer como jurado de votación, será sancionado, pues por ley los designados tendrán que cumplir con este deber. “Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan, si son servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.”