Frank Fabra prende las alarmas en la Selección: se retiró con molestias ante Palmeiras

Frank Fabra (Photo by Matias Baglietto/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El mismo día que se dio a conocer la lista de 26 futbolistas convocados a la Selección Colombia, se podría presentar una baja e incluso posteriormente haber modificaciones en la nómina. Frank Fabra, jugador que volvió a ser llamado por el entrenador Néstor Lorenzo para los duelos ante Uruguay y Ecuador, se retiró con algunas molestias en medio del partido de semifinales de Copa Libertadores entre Palmeiras y Boca Juniors.

El antiqueño inició el partido como titular, habitualmente en su posición de lateral y estaba haciendo un encuentro correcto. Sobre el 69 fue amonestado por cometer una falta en el borde del área y al 80, cuando regresaba a trote lento se llevó su mano a la pierna izquierda y luego se lanzó al césped. El cuerpo médico ingresó para revisarlo y posteriormente se produjo la sustitución, siendo Marcelo Saracchi el encargado de reemplazarlo.

Si bien se retiró por sus propios medios, se le notó rengo y haciendo algunos gestos. De momento habrá que esperar algún parte médico por parte del conjunto Xeneize o si Jorge Almirón se refiere a su situación.

Fabra y un regreso a Selección en suspenso

La última convocatoria del futbolista de 32 años había sido para el duelo ante Estados Unidos en enero, duelo en el cual no pudieron ser llamados los jugadores de Europa. Ahí fue titular y disputó todo el encuentro. No obstante, no había sido citado nuevamente por el técnico argentino ni siquiera para los amistosos en Asia y los últimos dos frente a Irak y Alemania, así como tampoco hizo presencia en el inicio de la Eliminatoria contra Venezuela y Chile.

Deiver Machado y Cristian Borja fueron los otros dos laterales izquierdos convocados, por lo que, en caso de haber alguna novedad con Fabra, es posible que no convoque a otro en esa posición sino tal vez refuerce una zona diferente del campo.