En octubre el cine fantástico y de terror llega a Medellín con Fantasmagoría 2023

La ciudad de la eterna primavera se viste de terror y fantasía, con el Festival Fantasmagoría, que en este 2023 completa 5 ediciones, el evento cinematográfico que se realizará del 11 al 22 de octubre, viajará al espacio exterior a explorar los encuentros cercanos de tercer y cuarto tipo. Se proyectarán más de 40 largometrajes entre Selección Oficial, Selección Documental, Secciones especiales y del Tema Central. También hay más de 30 cortometrajes en las selecciones Oficiales, de Animación, Latinoamericana y como parte de las secciones especiales.

Sobre cómo manejar un festival de terror y fantasía, Cristian Jaramillo director de Fantasmagoría dice a Caracol Radio, “creo que manejar cualquier festival es un es un reto completo en Colombia, por diferentes motivos, financiación, por los públicos y creo que le podemos sumar un poquito más cuando es de género fantástico, de terror, en un país que, aunque la gente le gusta el terror, pero no hay una industria alrededor del género fantástico, entonces creo que es un reto grande y sobre todo nos pusimos esa esa meta de traer a la ciudad, en este caso, películas que no hayan sido estrenadas y que sean como otra mirada al género de terror, al género fantástico y de ciencia ficción”.

El lanzamiento será el miércoles 11 de octubre en el Colombo Americano sede centro, con el estreno en Colombia de la película “Pearl” de Ti West. El día viernes 13 será la inauguración del tema central con la proyección de “Close Encounters of the Third Kind” de 1977 en la noche extendida del Museo de Arte Moderno de Medellín. La clausura y premiación será el sábado 21 de octubre en Comfama de San Ignacio en el teatro Alfonso Restrepo Moreno. Se proyectará el estreno latinoamericano de “Cuando acecha la Maldad” de Demian Rugna.

En el marco del festival se realizará la “Feria del Diablo Mocho Abducido” que regresa al Exploratorio del Parque Explora el sábado 7 de octubre y se hará un homenaje a la serie “The X Files”, que cumple su 30 Aniversario. Se realizará un homenaje a la obra de William Friedkin, director de la película de culto, “The Exorcist” de 1973, un homenaje al director español Adrián García Bogliano con dos de sus más importantes películas “Habitaciones para turistas” y “Ahí va el diablo” y un homenaje al cineasta colombiano Jorge Navas que hereda toda la magia del gótico tropical y presentará sus obras “La Sangre y la lluvia”, “Turbia” y “Madremonte”.

Fantasmagoría, el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Medellín, continúa con su consolidación como festival de género, brindando películas para todos los fanáticos y atrayendo nuevo público. Toda la programación y detalles de los largo y cortometrajes puede consultar en www.festivalfantasmagoriamedellin.com y en las redes sociales como @mfantasmagoria.