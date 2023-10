Mis dos padrinos son Dios y el pueblo: Yenny Trujillo, candidata a la gobernación

Armenia

Continuamos en nuestros noticieros de Caracol Radio escuchando a los candidatos a la alcaldía de Armenia y gobernación del Quindío en un espacio pedagógico para que expongan las diferentes propuestas.

La décimo cuarta invitada de los aspirantes fue la candidata a la gobernación del departamento, Yenny Alexandra Trujillo de Juntos por el Quindío con el apoyo de los partidos Centro Democrático y Nueva Fuerza Democrática. Es abogada, magister en Derecho Público, Especialista en Derecho Laboral, Especialista en gerencia de servicios de Salud. En cuanto a la experiencia laboral se ha desempeñado como concejal y alcaldesa del municipio de Calarcá y secretaria de salud departamental.

En diálogo con Caracol Radio la aspirante se refirió a la situación del estadio de Calarcá que antes funcionaba la fundación Abrazar en la que se espera un proyecto social por parte de la actual administración departamental. Mencionó que deben recuperarse este tipo de espacios para los fines deportivos ya que considera Indeportes ha sido un ente para pagar favores burocráticos.

Respecto al trabajo enfocado en las mujeres, la candidata afirmó que cuentan con programas relacionados con la parte social donde brindará las herramientas a las mujeres para educarse y formarse por eso la propuesta va en por ejemplo puedan establecer en la Universidad del Quindío una guardería para madres cabeza de hogar que estudian de manera presencial. También dijo que buscan realizar la casa púrpura como refugio para las mujeres maltratadas y evitar casos de feminicidio.

Sobre la pregunta de que si no fuera candidata por quién votaría o definitivamente no lo haría fue contundente en afirmar que por los candidatos a la gobernación Jorge Ricardo Parra y Juan Miguel Galvis no daría un voto porque considera detrás de ellos están el alcalde y gobernador respectivamente. Afirmó que el real cambio sería no votando por dichos candidatos para que el trabajo al obtener el cargo sea serio y trasparente.

Finalmente, en cuanto a la financiación de la campaña resaltó que ha sido con recursos propios y de familiares, además con créditos bancarios que permitan solventar los gastos propios como la publicidad. Enfatizó en que proyectan la inversión total sea de 200 millones de pesos.

