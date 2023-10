Jueves 5 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

La autoridad ambiental del Quindío descartó que ni el combustible ni el cemento en polvo haya afectado las fuentes hídricas en Calarcá luego del accidente de tránsito en la vía la línea que dejo una persona herida.

El siniestro vial se registró en el kilómetro 24 cerca al sector de las américas hacia Calarcá donde el conductor de un tracto camión tipo cisterna sufre volcamiento lateral, el conductor y el acompañante quedaron atrapados en la cabina del automotor.

Diana Sepúlveda, coordinadora de la oficina de gestión del riesgo de Calarcá explicó que “El balance del accidente es toda la atención de la emergencia prestada por Invías, atención médica por parte de sismédica que también hace parte de Invías y se hizo entrega del paciente de 37 años estable a la clínica la Sagrada familia, acompañante, el conductor resultó por fortuna ileso.

Desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío hicieron presencia en la zona del accidente para verificar la afectación ambiental.

Juliana Orozco, profesional especializada de la CRQ explicó que “el derrame de cemento en polvo del vehículo accidentado no afectó las fuentes hídricas, aunque hubo derrame del combustible tampoco cayó a la fuente hídrica, pero sigue el monitoreo”

La vía después de cinco horas de cierre fue habilitada en ambos sentidos, pero se generó gran congestión vehicular.

La imprudencia de un motociclista al intentar hacer un giro y cruce prohibido provocó un aparatoso accidente de tránsito en la carrera 23 en el descenso del bosque hacia barrio Los Álamos en Armenia dejando dos personas heridas, ambos motociclistas

Balance positivo en la jornada de simulacro de evacuación por sismo en el Quindío

En el departamento participaron 150 mil personas y más de 400 instituciones en el simulacro de respuesta a emergencias por sismo.

El punto de encuentro de varias empresas incluida la gobernación fue en la plaza de Bolívar de Armenia donde la comunidad respondió al llamado de los organismos de socorro.

En noticias judiciales, como Rosa Elvira Gallego Henao de 71 años de edad fue identificada la adulta mayor que decidió acabar con su vida en hechos que se registraron en su vivienda ubicada en el barrio Monteprado en Armenia.

Los familiares del taxista asesinado en Armenia exigen celeridad y justicia

Recordemos que el caso se registró el pasado viernes 22 de septiembre en horas de la noche en el barrio La Unión de la ciudad donde un taxista fue asesinado con arma blanca en medio de un atraco.

El hijo de la víctima Fabián Plaza aseguró que hasta el momento no ha habido ningún avance en el proceso investigativo por parte de las autoridades puesto que no le dan razón y no ha habido ni una sola captura. Se mostró indignado puesto que no solo es sobrellevar el dolor por la pérdida de un ser querido sino lidiar con la justicia para que los responsables paguen por el vil crimen.

Recordemos que las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos por quien entregue información al respecto.

Los volvieron a capturar, a la pareja hombre y mujer que sigue robando vehículos en Armenia y el Quindío y que quedaron grabados en video en las afueras del colegio Gimnasio Contemporáneo.

La Policía del Quindío mediante labores de planes de prevención, control, disuasión y patrullaje en el kilómetro 10, vía aeropuerto El Edén, en un parqueadero de un establecimiento comercial, logra la captura en flagrancia de dos personas por los delitos de hurto agravado y calificado y fuga de presos.

La acción policial tuvo lugar, cuando uniformados del cuadrante de subestación de Policía Murillo, observan a un hombre y una mujer sustrayendo unos elementos de un vehículo bajo la modalidad de “Cocheo”.

Es de resaltar que el detenido, había sido capturado el día 15 de septiembre por el delito de Receptación, así mismo esta persona se encuentra cumpliendo una medida privativa de la libertad con prisión domiciliaria

La Policía del Quindío capturó a un hombre en el municipio de Génova por el delito de lesiones personales, donde la víctima era una mujer de 33 años de edad quien se encontraba lesionada, manifestando que fue agredida por un detenido. Es así, como la mujer señala a el individuo dando efectivamente su captura en el parque principal de este municipio.

En el Quindío advierten que más de 4 mil cédulas fueron rechazadas por trashumancia

En el marco del reciente comité de seguimiento electoral con la presencia de las diferentes autoridades se dio a conocer el panorama de seguridad y procesos logísticos de cara a la jornada del 29 de octubre.

Al respecto la secretaria del Interior del departamento, Juana Gómez manifestó que el Consejo Nacional Electoral aún no ha expedido la resolución para conocer el número final de cedulas rechazadas por trashumancia que recordemos es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside.

A pesar de lo anterior sostuvo que son por ahora 4.600 las cédulas rechazadas y con las autoridades están al tanto para garantizar la seguridad en los comicios.

Sobre los candidatos amenazados reconoció que aumentó la cifra a 9 donde 3 de ellos ya cuentan con la medida seguridad especial.

Todos los indicadores del sector de la construcción de vivienda como ventas, lanzamientos, ofertas y costos siguen con tendencia negativa así lo reveló el más reciente informe de Camacol en el Quindío.

En cuanto a los indicadores líderes de la construcción de la ciudad capital, las ventas de viviendas en Armenia de los últimos doce meses (de septiembre de 2022 a agosto de 2023) se contrajeron 20,7% pasando de 2.803 unidades comercializadas en el 2022 a 2.222 en el 2023

Milena Arango directora ejecutiva de la cámara colombiana de la construcción en el Quindío, manifestó que son muchos los factores, pero en especial las tasas de interés y el cambio en la política de vivienda han impactado el sector

Sin embargo, la líder gremial manifestó que con las nuevas apuestas del ministerio de vivienda en materia de subsidios esperan que el sector pueda mejorar los indicadores que ya están impactando el empleo.

En respuesta a la alerta emitida por el Instituto Nacional de Salud, a través de la circular 013, en conjunto con el Ministerio de Salud, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Salud, ha realizado seguimiento, en un 100 %, a los 115 casos reportados con diagnóstico de dengue en la capital quindiana en lo corrido de 2023. TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde hoy jueves 5 de octubre se inicia el pago del subsidio de Colombia Mayor en Armenia y el Quindío según prosperidad social. El Gobierno Nacional destinó más de 143.081 millones de pesos para garantizar el pago del noveno ciclo del año (correspondiente a septiembre de 2023) a los participantes en todo el país, que recibirán 80.000 pesos

La transferencia estará disponible hasta el próximo 19 de octubre, en los puntos de pagos de SuperGIROS y su red aliada en el caso de Armenia y el Quindío en todos los puntos de Facilísimo.

La candidata a la gobernación del Quindío Yenny Trujillo dijo que sus dos padrinos de campaña son Dios y el Pueblo

La décimo cuarta invitada de los aspirantes fue la candidata a la gobernación del departamento, Yenny Alexandra Trujillo de Juntos por el Quindío con el apoyo de los partidos Centro Democrático y Nueva Fuerza Democrática.

En diálogo con Caracol Radio la aspirante se refirió a la situación del estadio de Calarcá que antes funcionaba la fundación Abrazar en la que se espera un proyecto social por parte de la actual administración departamental.

Mencionó que deben recuperarse este tipo de espacios para los fines deportivos ya que considera Indeportes ha sido un ente para pagar favores burocráticos.

Respecto al trabajo enfocado en las mujeres, la candidata afirmó que cuentan con programas relacionados con la parte social donde brindará las herramientas a las mujeres para educarse y formarse por eso la propuesta va en por ejemplo puedan establecer en la Universidad del Quindío una guardería para madres cabeza de hogar que estudian de manera presencial.

También dijo que buscan realizar la casa púrpura como refugio para las mujeres maltratadas y evitar casos de feminicidio.

Sobre la pregunta de que si no fuera candidata por quién votaría o definitivamente no lo haría fue contundente en afirmar que por los candidatos a la gobernación Jorge Ricardo Parra y Juan Miguel Galvis no daría un voto porque considera detrás de ellos están el alcalde y gobernador respectivamente.

Finalmente, en cuanto a la financiación de la campaña resaltó que ha sido con recursos propios y de familiares, además con créditos bancarios que permitan solventar los gastos propios como la publicidad. Enfatizó en que proyectan la inversión total sea de 200 millones de pesos.

Más de 2 mil animales han sido desparasitados en Armenia, las jornadas extramurales fortalecen la iniciativa

En el parque sucre de la ciudad se realizó una jornada de amor por los animales con vacunación, desparasitación y adopción.

El líder del área de bienestar animal de la secretaría de Gobierno, Andrés Felipe Cardona dijo que ha sido clave establecer este tipo de actividades con el fin de que la comunidad aproveche y cuide la salud de los peluditos.

También se refirió a la adopción de animalitos que están en Zoonosis donde con el equipo técnico los recuperan y luego promueven la responsabilidad del cuidado por eso verifican las condiciones de quienes se postulan para el proceso. Agregó que cuentan con 15 animales de compañía entre felinos y caninos por eso incentivan la tenencia responsable.

A las 9 de la mañana se llevará a cabo audiencia pública de la comisión séptima de la cámara de representantes en el estadio del municipio de Calarcá donde buscan analizar el impacto de las estrategias y el acceso de la población a las prácticas deportivas en escenarios del departamento.

El gobernador del Quindío reiteró que la cancha que se conservará en el Estadio Calarcá conserva medidas FIFA

Ante la audiencia pública de la comisión séptima de la Cámara de Representantes que se realizará en la cancha sintética de fútbol contigua al estadio Guillermo Jaramillo Palacio en Calarcá, el gobernador del departamento Roberto Jairo Jaramillo fue enfático en decir que son bienvenidos para que conozcan de primera mano el proyecto que establecerán allí.

Indicó que el centro social, deportivo y cultural que construirán tendrá piscina escuela, refugio para mujeres y niños refugiados por lo que esperan avanzar en las siguientes fases del proyecto.

Directivas de los juegos nacionales en el Quindío sostienen que cuentan con plan B por escenarios deportivos que no estarán listos

De acuerdo con el coordinador departamental de juegos nacionales, Jorge Ramírez a pocos días de iniciar las justas están listos para entregar lo mejor en materia deportiva por eso ultiman los detalles con las autoridades municipales y departamentales.

Respecto a los escenarios deportivos fue claro que hay un avance significativo en la bolera, pista de BMX, estadio de atletismo y en cuanto a los que posiblemente no estarán listos como es el complejo acuático y el coliseo multideporte podrán contar con el plan B enfocado en la Universidad del Quindío y el coliseo del Café respectivamente.

Fue claro que todos están en la misma sintonía de dejar en alto el nombre del departamento no solo por la realización sino por el rendimiento de los deportistas.

200 artesanos participarán en el centro de convenciones de Armenia del 12 al 16 de octubre de la Exposición Artesanía y Folclor que se realiza en el marco de las fiestas aniversarias de Armenia 134 años de fundación, el ingreso a la feria será de 7000 pesos.

En deportes, las chicas de Caciques del Quindío no solo ganaron, no solo gustaron, sino que golearon en el partido de ida de la semifinal de la liga nacional de fútbol de salón femenino al ganar 7 a 2 a Zipaquirá tierra de campeones en Cundinamarca, el partido de vuelta será este sábado 7 de octubre en el coliseo de Buenavista.

Mientras que, en masculino, Caciques del Quindío en el partido de ida de los cuartos de final de la liga nacional de fútbol de salón fue goleado 4 a 0 por Milagroso de Buga, el partido de vuelta será también en el sábado en el coliseo del sur de Calarcá

De otro lado, la cancha de fútbol de la Universidad del Quindío sirvió de marco para que casi 3.000 deportistas en representación de 30 universidades disfrutaran de una emotiva ceremonia de inauguración de los Juegos Deportivos Universitarios de Sintraunicol y el VI Encuentro Cultural, en la Universidad del Quindío.

