Gustavo Ramírez sobre su próximo duelo ante Junior: “Es un partido de vida o muerte”

Ya en la recta final del Todos Contra Todos de la Liga colombiana, varios equipos buscan la manera de mantener vivo el sueño de la clasificación. Deprotivo Cali es uno de ellos y en su próximo duelo se medirá ante Junior, equipo con el que comparte el deseo y la pobabilidad de colarse entre los ocho mejores.

El paraguayo Gustavo Adrián Ramírez habló con El Alargue de Caracol Radio sobre la realidad que se vive dentro del equipo, que ocupando, la novena casilla, está cerca de conseguir un cupo en la siguiente fase, pero aún sin alejarse lo suficiente del fondo de la tabla de descenso.

El delantero se mostró agradecido con el club caleño y reafirmo su compromiso con seguir acumulando goles de la mano de sus compañeros. “Ahorita nos estamos perfilado para entrar entre los ocho, nos tiene motivados eso y con la expectativa alta de ir a Barranquilla a sacar los tres puntos y jugar como final todos los partidos que quedan”, comentó de cara al encuentro de este viernes.

Asimismo, destacó la dificultad que reprenta enfrentar a un rival herido, que llega a la decimosexta fecha con el mismo objetivo que ellos. “Es un partido de vida o muerte porque se definen muchas cosas, ellos están peleando también, entonces va a ser un partido muy disputado. Yo creo que los pequeños errores hacen que el equipo pueda aprovechar y a gana”, añadió el paraguayo.

Desde la novena posición con 20 puntos, dependerán de las estrategias de Jaime de la Pava para definir a su favor en las cuatro fechas que restan. “Lo que él plantee, nosotros estamos dispuestos a ejecutar y tenemos que ir con esa mentalidad de luchar los 90 minutos, en las formaciones que él ponga, dar lo mejor de nosotros”, concluyó depositando total confianza en el criterio del director técnico.

Su papel en Deportivo Cali

Goleador: Estoy contento de poder ayudar al equipo. He tenido varias molestias, pero con ayuda de la parte médica me han sabido recuperar y estoy contento de volver y poder apoyar al equipo en estos momentos que es importante. Sabemos que no estamos jugando muchas cosas y a esta ahora estamos con mucha esperanza y optimismo de entrar ente los ocho y poder pelear el torneo. Creo que tenemos muy buenos jugadores, gente con experiencia que nos están guiando muy bien en la parte técnica, jugadores también que son muy experimentados. Contentos pero tranquilos, humildes, sabemos que hay partidos muy complicados que se vienen y muy importantes que teneos que encarrar.

Luis Sandoval y Teófilo Gutiérrez: Son jugadores de mucha categoría, con un futuro muy importante, es un delantero que define muy bien la jugada y eso se ve muy poco acá en Colombia. Y Teo obviamente es un jugador experimentado que te aporta muchísimo, uno siempre aprende jugadores de su talla, estoy contento con tenerlo acá. Creo que tenemos mucho talento aquí en el equipo que son jóvenes y van agarrando partidos de este calibre, importantes y así se van rozando a otro nivel.

Renovar contrato: Yo tengo hasta diciembre el contrato, nadie ha hablado conmigo, la verdad fue un año difícil para mí por el tema de las lesiones que practicarme me tuvo mermado muchos partidos, pero yo pienso y trabajo en terminar bien el torneo ojalá que podamos entrar en lo ocho y pelear el título y luego sí dirá qué pueda pase.

Futuro del equipo

¿Se pueden meter en la pelea? Con confianza, después de estos partidos que hemos ganado necesitamos sumar y a victoria obviamente te de confianza en seguir mejorando y seguir cosechando los puntos que nos están faltando para entrar entre los ocho. Estamos muy cerca, pero sabemos que se vine un partido importante donde podemos sumar y colocarnos en esa posición.

Descenso en la nunca: Nosotros el torneo pasado quedamos en deuda con nosotros mismos con la afición, entonces no propusimos que este torneo teníamos que dar lo mejor, teníamos que revertir la situación, no empezamos tan bien, tuvimos un bache, pero supimos salir y ahorita nos estamos perfilado para entrar entre los ocho, nos tiene motivados eso y con la expectativa altas de ir a Barranquilla a sacar los tres puntos y jugar como final todos los partidos que quedan.

Próximo rival

Junior vs. Deportivo Cali: El profe siempre hace variaciones, en los partidos que hemos jugado siempre hay jugadores que entran, que salen entonces eso nos justa mucho también y depende de cómo vea los partidos, seguramente la idea de ir a proponer y ganar no va a cambiar, entonces lo que él plante, nosotros estamos dispuestos a ejecutar y tenemos que ir con esa mentalidad de luchar los 90 minutos, en las formaciones que él ponga, dar lo mejor de nosotros.

Enfrentan a un rival herido: Jugándole de igual a igual, lo bueno del partido yo creo que el Junior es un equipo que te sale a proponer y a jugar los partidos y creo que eso nos conviene también. Es un partido de vida o muerte porque se definen muchas cosas, ellos están peleano también, entonces va a ser un partido muy disputado. Yo creo que los pequeños errores hacen que el equipo pueda aprovechar y a gana.

Diferencia de goles en cero: Tuvimos la mala fortuna en jugadas de cometer penaltis infantiles, pensando personalmente solo creo que falta ajustar un poquito más la concentración y jugar los partidos lo que duren, pero concentrado totalmente. El profe ha variado también la defensa, estaos trabajando en los errores que cometemos, pero también la defensa llega a cometer porque el equipo ya de arriba no está haciendo bien la presión, La parte del medio no estamos ajustando bien entonces yo creo que es un conjunto de quipo que tenemos que ajustarlo mejor para no tener esa tensionen la parte defensiva