Familiares de taxista asesinado en Armenia exigen celeridad y justicia

Armenia

Recordemos que el caso se registró el pasado viernes 22 de septiembre en horas de la noche en el barrio La Unión de la ciudad donde un taxista fue asesinado con arma blanca en medio de un atraco.

El hijo de la víctima Fabián Plaza aseguró que hasta el momento no ha habido ningún avance en el proceso investigativo por parte de las autoridades puesto que no le dan razón y no ha habido ni una sola captura.

Se mostró indignado puesto que no solo es sobrellevar el dolor por la pérdida de un ser querido sino lidiar con la justicia para que los responsables paguen por el vil crimen. Espera celeridad y que puedan descansar en cuanto a evitar que hechos como en el que murió su padre vuelvan a registrarse en la ciudad.

Recordemos que las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos por quien entregue información al respecto.

Indignación y consternación por homicidio a taxista en medio de hurto en Armenia