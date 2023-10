Una canción de Shakira podría hacer parte de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

(Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) / Axelle/Bauer-Griffin

La canción ‘Whenever, Wherever’ de Shakira hace parte de la lista que busca ser incluida dentro del Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de Estados Unidos. Actualmente el registro cuenta con 600 canciones o álbumes considerados cultural, histórica o estéticamente significativos y menos del 5% son latinos.

El congresista de Texas, Joaquín Castro, recibió más de 700 postulaciones para ser presentadas y en el proceso de curaduría solo quedaron 35 títulos. Shakira está acompañada por artistas como Celia Cruz, Vicente Fernández, Juan Gabriel y Ricky Martin. El congresista busca que se tenga en cuenta la importancia de la cultura latinoamericana en la historia de Estados Unidos.

La decisión sobre la propuesta será presentada entre febrero y marzo del próximo año. A continuación la lista completa de las canciones y álbumes postuladas:

1. Diamonds and Rust de Joan Báez, álbum.

2. ‘Como la Flor’ de Selena, canción.

3. How Will the Wolf Survive? de Los Lobos álbum.

4. ‘Juancito Trucupey’ de Celia Cruz, canción.

5. ‘Las Nubes’ de Little Joe y La Familia, canción.

6. ‘Rinconcito en el Cielo’ de Ramón Ayala, canción.

7. ‘El Rey’ de Vicente Fernández, canción.

8. ‘Oye Mi Amor’ de Maná, canción.

9. ‘Amor Eterno’ de Juan Gabriel, canción.

10.’Ahora Te Puedes Marchar’ de Luis Miguel, canción.

11. ‘Before the Next Teardrop Falls’ de Freddy Fender, canción.

12. ‘Whenever, Wherever’ de Shakira, canción.

13. ‘(Hey Baby) Que Paso’ de Texas Tornados, canción.

14. ‘Oye Cómo Va’ de Tito Puente, canción.

15. ‘Talk to Me’ de Sunny and the Sunliners, canción.

16. ‘She’s All I Ever Had’ de Ricky Martin, canción.

17. ‘Genie in a Bottle’ de Christina Aguilera, canción.

18. ‘Conga’ de Gloria Estefan y Miami Sound Machine, canción.

19. ‘Waiting for Tonight’ de Jennifer López, canción.

20. ‘Oye Mi Canto’ de N.O.R.E., en colaboración con Tego Calderón, Nina Sky, Gemstar y Big Mato, canción.

21. ‘Come and Get It’ de Selena Gómez, canción.

22. ‘Rica y Apretadita’ de El General, en colaboración con Anayka, canción.

23. ‘Yo Voy’ de Zion and Lennox, en colaboración con Daddy Yankee, canción.

24. Eco de Sombras de Susana Baca, álbum.

25. ‘Propuesta Indecente’ de Romeo Santos, canción.

26. ‘Juana La Cubana’ de Fito Olivares, canción.

27. ‘Mi Gente’ de Héctor Lavoe, canción.

28. ‘Feliz Navidad’ de José Feliciano, canción.

29. ‘Eres’ de Café Tacvba, canción.

30. ‘El Coco Rayado’ de Rubén Vela, canción.

31. El Abayarde de Tego Calderón, álbum.

32. ‘The Glamorous Life’ de Sheila E., canción.

33. ‘Basta Ya’ de Jenni Rivera, canción.

34. ‘Lost in Emotion’ de Lisa Lisa & Cult Jam, canción.

35. ‘It Must Be Him’ de Vikki Carr, canción.