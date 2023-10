Recogebolas del Huila contó por qué lanzó el balón contra La Equidad: “No me regañaron”

Luis Amaya se volvió viral en las redes sociales y causó indignación luego de que sobre el final del partido del Atlético Huila ante La Equidad, lanzara el balón contra un jugador del equipo bogotano para intentar frenar el ataque. Por fortuna para el jugador del equipo Sub-20 del cuadro de Neiva, la acción se invalidó por fuera de lugar del futbolista que conducía la pelota.

El joven jugador, criticado por el mundo del fútbol por su proceder, se refirió en El VBar de Caracol Radio a las razones que lo llevaron a tomar esa decisión de tratar de interrumpir el juego, asegurando que se trató de un instinto motivado por la pasión hacia el equipo. “Por amor al club. Yo vi que nos iban a hacer gol y yo dije ‘acá no nos pueden hacer gol’ y lancé el balón”, manifestó el futbolista, hermano de Andrés Amaya.

“También había visto que el jugador estaba en fuera de lugar”, bromeó el juvenil, aludiendo a la vez que otro gol perjudicaría al club en su lucha por no descender. “Yo dije de pronto aquí el equipo se hunde más en el descenso”, agregó.

Luego de lanzar el balón, Amaya fue expulsado del campo de juego por el árbitro Jhon Ospina. Si bien se pensó que iba a recibir algún tipo de castigo, incluso salir del club, el futbolista que se desempeña como recogebolas en los partidos, expresó que no lo regañaron y tampoco algún jugador del plantel profesional le dio algún consejo. “Solamente alguien me dijo que estaba mal hecho y que no lo volviera a hacer. No me han dicho nada más. No me regañaron”.

Amaya, quien sueña con llegar al primer equipo, contó que cuando salió del campo, la gente gritaba su nombre y le decían que su acción había estado bien, sin embargo, él reconoce que su proceder no fue el correcto. “Eso no lo vuelvo a hacer. Eso se vio muy mal”, concluyó.

