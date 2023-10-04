JUDICIAL

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, le respondió al hijo del Presidente de la República, Nicolás Petro que debe probar las supuestas “presiones” por parte de la Fiscalía: “Hay que tener una claridad en una cosa, como yo no tengo el caso, yo no soy el fiscal de ese caso, yo simplemente constato lo que vaya ocurriendo en la Fiscalía.

(...) Entonces, más allá de eso, lo que están tratando algunas personas es de generar, es una situación política, cuando lo que estamos es en un tema de carácter judicial y serán los jueces los encargados de verlo, las audiencias serán públicas. Luego hablar de cualquier tipo de presión dentro de la Fiscalía, me parece que hay que probarse”.

Luego que el ente acusador radicó el escrito de acusación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y de conocerse el interrogatorio que rindió ante el fiscal Mario Burgos, Nicolás Petro aseguró en su cuenta de la red social X, que la Fiscalía, supuestamente “lo doblegó Moral y físicamente”.

Nicolás Petro nunca entregó la matriz de colaboración que se comprometió la audiencia de imputación y el fiscal General, ratificó que a su despacho nunca llegó la solicitud de un principio de oportunidad en favor del hijo del presidente Gustavo Petro, tampoco ha llegado el de Days Vásquez, la testigo de este caso:

“Aún no se ha solicitado al despacho y en el momento en que se haga y se tome una decisión se le informará al país”, reiteró el fiscal. El hijo del Presidente de la República, ayer, anunció que acudirá a la CDIH por supuesta falta de garantías en su proceso penal.