Denuncian desperdicio de agua en el paseo peatonal de Bocagrande

Cartagena

Desde el mes de mayo la fundación Verde que te quiero Verde alertó a la Alcaldía de Cartagena del detrimento de agua potable en los 17 puntos instalados en la avenida Chile en el paseo peatonal ubicado sobre la bahía, entre Bocagrande y Castillogrande.

De acuerdo con Haroldo Rodríguez, director de la fundación, residentes de la zona presuntamente han envenenado árboles y no han visto el detrimento del preciado líquido.

“Después de casi tres años solicitando la refacción de esas cajas, procedemos a recordarles por este tercer derecho de petición que el equipo de la oficina de Apoyo Logístico, órgano adscrito a la secretaria General de la alcaldía no ha venido controlando con sus funcionarios de OPS, aproximadamente 50. Según la funcionaria de la Oficina de apoyo logístico, Jhoana Araujo, hicieron la visita desde el año 2021 y 22 y nunca nos han mostrado un acta, ni solicitudes de acometidas de obra de reparación”, expresó.

Por eso, la fundación Verde que te quiero Verde solicitó las actas de las visitas de campo con el personal idóneo, el presupuesto para la acometida de los trabajos solicitados y el seguimiento de los funcionarios de la división de Logística en sus cronogramas de inspección de la Infraestructura hídrica de los parques de la ciudad.

“Ante la omisión y poca preocupación de los transeúntes, pude corroborar durante la caminada matutina la perdida de agua de 3 puntos a lo largo del paseo Peatonal, lo que me reconfirma que ha habido omisión y poca responsabilidad por parte de la funcionaria Jhoana Bueno, la cual no solo demoraba los proceso, si no que no los hacía a cabalidad y por eso fueron infructíferos, pero hoy haciendo la labor de preservacionista dejamos constancia con el funcionario de Daños de aguas de Cartagena para abrir expedientes”, aseveró Rodríguez.