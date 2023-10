“Vivimos secuestrados en la urbanización”: habitantes de Castillete por atracos en la zona

Cartagena

Con zozobra y temor viven los vecinos de Castillete en el suroriente de Cartagena cada vez que salen de la urbanización por los constantes atracos que se presentan en la zona aledaña. Durante la visita de ‘Caracol Radio de Barrio en Barrio’ en la emisión del Noticiero del Mediodía, los vecinos denunciaron que el sector de los Cuatro Vientos se convirtió en la zona favorita de los delincuentes para hacer de las suyas.

La comunidad pidió a la Policía Metropolitana de Cartagena reforzar los patrullajes con el propósito de tener una mayor efectividad contra la delincuencia, teniendo en cuenta que el CAI que le corresponde a esta zona es el que está ubicado en el barrio Piedra de Bolívar. La comunidad aseguró que los amigos de lo ajeno aprovechan que los usuarios de Transcaribe salen hacia la estación de los Cuatro Vientos para atracarlos, igual situación se vive con los estudiantes de universidades cercanas.

“Hemos visto total ausencia de la Policía hemos tenido reuniones con altos oficiales, nos prometen de todo, pero la situación no cambia. A mí me atracaron un hombre y una mujer en el mes de noviembre, nadie me ayudó incluso por forcejear con uno de los delincuentes me vi afectado con fracturas en mis piernas. Vivimos secuestrados en la misma urbanización y temerosos del atraco, incluso cuando vamos para la tienda tenemos que llevar solamente la plata con la que compramos, ya que en cualquier momento nos pueden robar”, aseguró Rafael Pérez, vecino de la urbanización.

La comunidad de Castillete también denunció otros problemas como falta de limpieza en el canal aledaño al estadio Jaime Morón, incremento de basureros satélites, mal parqueo, conflictos por la cancha deportiva y mal parqueo de vehículos.