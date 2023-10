Contraloría abrió 6 nuevos procesos de responsabilidad fiscal a la Alcaldía de Cali

Cali

La alcaldía de Cali tendrá que responder a la Contraloría por posibles irregularidades en varios contratos que tendrían relación con mantenimiento de acueducto, rehabilitación de la malla vial, adecuaciones en el estadio Pascual Guerrero y obras en el Centro de Bienestar Animal, entre otros.

En declaraciones del vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, resaltó que el caso de mayor cuantía tiene que ver con la reparación de la malla vial por un valor superior a los $34 mil millones de pesos.

“Hoy la Contraloría anuncia que hay 6 nuevos procesos de responsabilidad fiscal por valor de $52 mil millones, el más importante de ellos es por $34 mil millones de pesos y tiene que ver con las obras de adecuación que se hicieron para la malla vial en gran parte de la ciudad que no está cumpliendo las condiciones técnicas que se habían establecido, hay unos sobre costos ya establecidos en el proceso”.

Según el vicecontralor, los procesos se abrieron a raíz de las denuncias que han recibido por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la alcaldía, muchas de ellas iniciaron como indagaciones preliminares, afirmó.

Los procesos a los que se refiere la Contraloría y la cuantía son los siguientes:

1. Recursos por valor de $1.420.319.229 que no han sido reintegrados al DISTRITO DE CALI por parte de EMCALI, producto de la terminación anticipada del Derivado No. 2 del Convenio Interadministrativo No. 4151.010.27.0668.2021 cuyo objeto fue la reposición de redes de alcantarillado y/o acueducto y posterior mantenimiento y/o rehabilitación vial en las comunas 1 y 20 del Distrito Especial de Santiago de Cali.

2.Obras contratadas y ejecutadas a través del Contrato de obra pública No. 4162.010.26.1.2645-2021, cuyo objeto fue realizar las adecuaciones y mantenimientos de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito Especial de Santiago de Cali, que no cumplen a la fecha con la funcionalidad para la cual fueron diseñadas ni con las condiciones técnicas exigidas para satisfacer la necesidad del contrato, aunado al pago de ítems que no se encuentran ejecutados en campo y deficiencias en la ejecución de la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto, en cuantía de $260.245.219,00.

3.Recursos del Contrato de Obra Pública No. 4162.010.26.1.3298-2020, cuyo objeto fue la adecuación de la infraestructura física del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, girados al CONSORCIO EPG 2020 en su calidad de contratista por ítems que se encontraban por encima del valor del mercado, en tanto su precio de adquisición fue significativamente inferior al valor ofertado en la propuesta económica, que conllevó a que obtuviera una utilidad excesiva, en cuantía de $238.671.464,45.

4. La obra contratada y ejecutada a través del Contrato de obra pública No. 4133.010.26.1.191-2021, cuyo objeto fue la construcción del Centro de Promoción del Bienestar Animal, presenta de una parte deficiencias técnicas, deterioros y falta de dotación para su funcionamiento, que conllevan a que no se cumpla con la funcionalidad para la cual fue diseñada.

Adicionalmente un mayor valor pagado al contratista de obra por concepto de ítems que se encontraban por encima del valor del mercado, en tanto su precio de adquisición fue significativamente inferior al valor ofertado en la propuesta económica, lo que conllevó a que el CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL obtuviera una utilidad excesiva; y de otra parte irregularidades en el cálculo del valor del reconocimiento por perdida del equilibrio económico del contrato; así como deficiencias en la ejecución de la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto, en cuantía de $14.084.277.956,00.

5.Recursos girados a la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA – EMRU E.I.C, en virtud del convenio interadministrativo No. 4147.010.27.1.001.2021, cuyo objeto fue adelantar los estudios técnicos sociales los diseños arquitectónicos urbanísticos estructurales y de mobiliarios, así como las especificaciones técnicas el presupuesto y programación de obra del proyecto de intervención urbana del hábitat subdesarrollado ubicado sobre el eje del Canal Cauquita, por cuanto no cumple con la finalidad plasmada en el alcance contractual, en tanto, pese a haberse certificado el desarrollo a cabalidad y satisfacción del mismo, el estudio técnico del Inventario Forestal se encuentra incompleto; aunado a que se adicionó el alcance del objeto del convenio para incluir entre otras actividades una coordinación interinstitucional y el componente social que ya estaban contempladas, en cuantía de $1.550.000.000,00.

6.Deficiencias en las obras y actividades ejecutadas a través del Contrato de obra pública No. 4151.010.26.1.0784.2022 suscrito para el mantenimiento integral de la malla vial, en tanto no cumplen a la fecha con la funcionalidad para la cual fueron diseñadas a causa de deficiencias técnicas, sumado a las irregularidades en la ejecución de la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto, en cuantía de $34.519.447.862,00.