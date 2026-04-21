Aumentan pie de fuerza en los ingresos a Cali para evitar atentados terroristas
El gobierno municipal reitera la recompensa de hasta $100 millones, para quien brinde información que permita frustrar cualquier atentado en la ciudad.
Durante un Consejo de Seguridad presidido por el alcalde de Cali Alejandro Eder, junto a las autoridades, se determinó adelantar operativos de control a las entradas y salidas de la ciudad para evitar ataques terroristas.
“La situación de orden público en la región nos exige actuar con responsabilidad y decisión. En Cali estamos tomando medidas para cuidar a nuestra gente”, dijo el mandatario de los caleños.
El alcalde de Cali recordó que la ciudad ha estado bajo la amenaza de ataques terroristas desde el año pasado.
“Este año hemos frustrado cuatro ataques y gran parte de ese éxito es que estamos trabajando articulados con la Fuerza Pública, pero también gracias a la colaboración de la ciudadanía. A nivel nacional, se han alborotado los grupos ilegales y narcoterroristas y por eso esta medida preventiva”, puntualizó Alejandro Eder.
Juan Carlos Díaz
Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...