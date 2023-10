¿Están usando a las AGC como “chivos expiatorios” para tapar los escándalos del Gobierno?

Autodefensas Gaitanistas de Colombia. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images)

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Ricardo Giraldo, abogado y representante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a propósito de un trino que publicó en su cuenta de X, en el que señaló que estarían usando a este grupo como “chivo expiatorio” para tapar otros escándalos del Gobierno Nacional.

Contexto

De acuerdo con una publicación en la Revista Cambio, que de ser cierta sería muy delicada para el país, se habría accedido a un informe reservado del Ministerio del Interior, el cual plantea un escenario muy diferente al que se conoció en Tierralta, Córdoba, donde militares se disfrazaron de disidencias para amedrentar a la población civil.

Así las cosas, todo se trataría de una “puesta en escena” planeada entre el Clan del Golfo, algunos miembros del Ejército, líderes de la región y la ONG Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, la misma de Juan Fernando Petro.

“Vuelven a usar a las AGC como el chivo expiatorio para empezar a tapar escándalos que ocurren al interior del gobierno. Pasó en marzo del 2019, con la investigación del hijo del presidente, pasa ahora y sale un artículo muy llamativo en la Revista Cambio que desmiente a un ministro de Gobierno. Esto es una situación grave”, comentó Ricardo Giraldo, abogado y representante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Por otra parte, el jurista afirmó que no existe comunicación entre carteras sobre el caso y se deja entredicho sobre a quién le pidió perdón el ministro de Defensa, Iván Velásquez, si a comunidad de Tierralta o un tercero.

“Algo más está pasando aquí, yo sé que las AGC no son hermanitas de la caridad, son actores de conflicto armado, pero en esos hechos de la vereda del corregimiento El Manso que no se los pueden atribuir a ellos también. Como así que un ministro está manejando documentos de inteligencia. Ya cualquiera puede hacer un informe, que después lo llaman reservado. No es lógico que las Autodefensas Gaitanistas quieran afectar a su propia gente. ”, reiteró.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio