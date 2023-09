Hermano Petro: No puede haber en cárceles muestra de que entré a patio de extraditables

Hace unos días, Juan Fernando Petro, hermano del presidente, dio una entrevista en la que habló sobre la condición de salud del jefe de estado. Asimismo, dio declaraciones sobre los votos con los que se quedó Gustavo Petro en las pasadas elecciones en una zona del país y que le ayudaron a salir victorioso.

Estas revelaciones pusieron al presidente en el centro de una nueva polémica, pues desde hace unas semanas la oposición ha estado solicitando que se conozca el estado de salud del mandatario. Lo anterior, debido a que ha postergado reuniones y ha llegado tarde a otros.

En cuanto a los votos del presidente en la pasada jornada electoral, el hermano del presidente señaló en el programa Los Informantes: “El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió, él lo dijo: ‘Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente’. Nosotros vimos que, entre el Norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó”.

Tras esto, el jefe de estado le respondió a su hermano e indicó, “nunca he sacado ni un millón de votos en esas regiones”.

Ahora bien, Juan Fernando Petro aclaró en Caracol Radio que la entrevista fue manipulada, pues según él, la mayoría de las declaraciones que dijo no fueron compartidas.

“Yo he defendido que nunca fui a negociar absolutamente nada ni electoral, ni políticamente con nadie”:

“Esa es la parte más tenaz de esa entrevista. La que más me duele. Porque es la parte donde parece que yo estuviera reconociendo lo que he refutado desde que me pasó lo de los extraditables y lo del Pacto de La Picota. Yo he defendido que nunca fui yo a negociar absolutamente nada ni electoral, ni políticamente con nadie. Ni con los presos de corrupción política que estaban allá, y menos con los extraditables con los cuales nunca he hablado“, declaró.

De igual forma, mencionó que no hay pruebas de que ha ingresado a alguna cárcel para negociar. “No puede haber en ninguna cárcel una muestra de que yo haya entrado a un patio para hablar con un extraditable, o sino ya lo tendría la Fiscalía. Yo digo que se tergiversó todo, porque uno escucha la entrevista y parece que yo mismo me estuviera acusando de que gracias a mí Gustavo logró una votación por allá con los presos, con los extraditables en territorios donde nunca había estado”.

“Yo le había dicho a la Nena en esa entrevista, cosa que no salió al aire, que nosotros como Comisión Latinoamericana nos habíamos movido por lo ancho y lo largo del país con la misión y el objetivo de escuchar lo que sucede en los territorios”, agregó.

“Decían que tenía que haber una cosa diferente”:

En este sentido, comentó que evidenció cómo la ciudadanía está cansada de promesas vacías. “Lo que escuchábamos en los territorios complejos o complicados como, por ejemplo, el Uraba era que líderes, campesinos, y la comunidad en general estaba cansada de muchas traiciones, que durante generaciones anteriores les habían hecho”.

De esta forma, aclara que fueron las mismas comunidades las que decidieron votar por Petro. “Ellos mismos por su propia decisión, y eso era lo que nosotros escuchábamos y eso era lo que la Comisión entendía, decían que tenía que haber una cosa diferente. Por eso le abrieron el espacio que nunca antes se había abierto para alguien de la izquierda, en este caso el programa político de Petro. No porque nosotros fuéramos, negociáramos y les diéramos a entender que con Gustavo era la idea, no.

El hermano del presidente aclaró que la Comisión solo estuvo escuchando las necesidades de las comunidades. “La Comisión no se mete en procesos políticos, sino simplemente en la escucha de lo que en los territorios está sucediendo y eso era lo que yo le había planteado. Pero esa parte no sale en el programa”, agregó.

Finalmente, señaló que nunca había entrado a un patio de extraditables. “Y yo aclaré nuevamente en el programa, que yo nunca había hecho ningún tipo de negociación con ningún extraditable en la Picota. Porque simplemente nunca he hablado y nunca había entrado a ningún patio de extraditables a ninguna cárcel de Colombia y menos en la Picota.”

“Por lo tanto esas eran decisiones que si esa gente desde la cárcel decidió votar por Gustavo, era porque fue su decisión propia, porque empezaron a pensar que podría ser con vistas al proceso de paz. Veían algo que a ellos podría favorecerles. Pero fue por decisión de ellos, no porque nosotros o yo intervinieran esas decisiones”, insistió.