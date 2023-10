Damnificados por ola invernal del 2020 siguen esperando las ayudas de la Alcaldía

Cúcuta

Cerca de 80 familias damnificadas por la ola invernal del año 2020 siguen a la espera de ayudas por parte de la administración municipal frente a los compromisos que se han adquirido para brindarles acompañamiento después de la emergencia.

Cansados de la falta de respuesta y con miedo a ser sacados de sus actuales viviendas por no contar con los recursos para pagar un arriendo, los afectados decidieron encadenarse simbólicamente frente a las instalaciones de la Alcaldía de Cúcuta para manifestar su malestar y que se tenga en cuenta su difícil situación económica.

“Ya tenemos varios meses que no nos pagan lo del arriendo, ya a muchos nos han pedido las casas y debemos salir. Nosotros no tenemos trabajo, vivimos del día a día, si hacemos 10 mil pesos, de ahí tenemos que sacar para luz, agua, alimentos, para todo. El alcalde nos está tomando el pelo, que no hay traslado, no hay dónde ubicarnos porque estamos en una invasión de alto riesgo” aseguró a Caracol Radio Mónica Galvis, conciliadora familias damnificadas del 23 de enero.

Piden respuestas sobre la inversión de recursos que presuntamente habrían sido entregados por empresas y cooperación internacional.

“¿Qué hicieron con toda esa plata? Lo único que nos hicieron fue un triste muro de tierra por el que cobraron una millonada. Eso es una grosería, una falta de respeto, nosotros podremos ser pobres pero merecemos respeto por parte de la alcaldía, que no nos sigan engañando” agregó Galvis.

Durante las últimas horas, los representantes de las familias damnificadas se reunieron con representantes de la oficina de gestión de riesgos con el fin de buscar soluciones a la problemática que afrontan desde hace cerca de tres años.