Cerca de 170 vehículos hurtados fueron recuperados por la Policía Metropolitana de Pereira

Pereira

A pesar de que el hurto de automotores se ha reducido en un 8 %, durante la última semana en el área metropolitana de Pereira fueron recuperadas siete motocicletas y cuatro automóviles avaluados en más de 214 millones de pesos.

De acuerdo con la coronel Alexandra Díaz Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el dejar los vehículos en lugares de no parqueo incluso por unos minutos, es la principal oportunidad para los amigos de lo ajeno.

“En lo que va del año la Policía Metropolitana ha realizado 21 capturas por este delito, además ha recuperado 49 vehículos y 119 motocicletas, todos por diferentes modalidades entre ellas oportunidad, dejamos parqueado el vehículo en lugares en donde no hay luz, alejados de nuestra supervisión o control, y también el abuso de confianza, cuando yo publico en redes la venta de mi motocicleta y me dicen que les deje dar una vuelta que voy a probarla y no regresan con el automotor”, explicó la coronel Díaz Gómez.

Son muchas las personas que no denuncian estos casos a tiempo, ya que, al dejar el automotor en lugares incluso prohibidos, hace que las personas consideren buscar por su propia cuenta antes de dar aviso a las autoridades, sin embargo, en este tipo de casos el tiempo es vital para ubicar el vehículo hurtado.

“Para nosotros ese factor tiempo es supremamente importante, entre menos nos demoremos en conocer el lugar de la novedad, vamos a activar de manera más ágil las estrategias como el plan candado para el cierre de la ciudad, la verificación del automotor a través de las cámaras inteligentes, de reconocimiento de placas. Es muy importante que se comuniquen con la línea 123 para que el tiempo sea un factor efectivo en la recuperación del automotor”.

Advierte la coronel Díaz Gómez que otra de las modalidades registradas es el uso de llaves maestras o dispositivos inhibidores de señal que permiten abrir distintas marcas de vehículos.