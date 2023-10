Lucas González: “Estamos haciendo que la gente se divierta, para eso trabajamos”

Lucas González, director técnico del América de Cali, continúa viviendo un momento especial al frente del equipo vallecaucano, así lo expresó el mismo técnico una vez terminado el partido ante el Pereira, donde sus dirigidos se impusieron 2-4 y con 29 puntos quedaron muy cerca de la clasificación. González manifestó su alegría y mostró su agradecimiento con las directivas del club.

Sobre cómo se dio el juego, el bogotano comenzó por destacar el trabajo de Alejandro Restrepo. “Alejo es un entrenador que conozco bastante bien, hemos trabajado juntos, hemos compartido espacios en salones de clase y Alejo es un entrenador muy inteligente, que tiene una comprensión táctica, diría yo superior a la media del fútbol colombiano, y lo ha demostrado acá dándole la primera estrella a este club, y aparte de eso, es el club que acaba de tener la mejor participación en Copa Libertadores, por encima de los clubes que clasificaron a Copa Libertadores aquí en Colombia”.

“Sin ninguna duda lo que él ha hecho es de muchísimo mérito, cuando vienes a enfrentar un partido como este, independientemente del presente en el torneo local, sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Preparamos el equipo con muchas dudas, porque no estábamos 100% seguros de lo que haría, porque normalmente el juega con ese 1-3-5-2, cuando no tienen balón ese 1-5-3-2 y hoy nos cambió, y nos cambió no solamente de inicio por ese 1-4-3-3 y nos cambio varias veces al 1-4-2-3-1 y al 1-4-3-3, es un entrenador que tiene muchas alternativas. Sin ninguna duda sabíamos que iba a ser un partido como fue. Afortunadamente los chicos encontraron las soluciones y pudimos ganar”, añadió al respecto.

Entretanto, sobre sus sensaciones en la actualidad, comentó: “siento una alegría enorme, toda la tristeza que yo sentí al ver la frustración de los hinchas, que la expresa como el hincha siente que la expresa, en partidos como los de Copa con Nacional, como el de Medellín que jugamos en casa, al inicio del partido con Santa Fe, la verdad que lo que yo sentía era tristeza por ellos, porque no podíamos darle esa alegría que ellos se merecen”.

“Ahora lo que siento es alegría y una gratitud enorme, lógicamente con ellos, una gratitud enorme por los jugadores, que al fin y al cabo esto se trata de ellos, que ellos demuestran en la cancha las ideas que nosotros tenemos como entrenador, y una gratitud enorme con don Tulio y con la secretaría técnica por haber apostado con nosotros, yo llevaba solamente 6 meses dirigiendo fútbol profesional y es una apuesta muy arriesgada traer a un entrenador que apenas está empezando su carrera a un club como América de Cali. Afortunadamente los jugadores están expresando ese fútbol que tenemos en la cabeza y estamos haciendo que la gente se divierta que para eso trabajamos”, agregó el bogotano.

Finalmente, del tiempo de descanso que tendrá para su próximo partido, dado que el juego ante Millonarios de la próxima fecha será aplazado, comentó: “ese es uno de los mensajes que envíamos desde el minuto uno, el fútbol es un deporte colectivo, por definición los jugadores necesitan de sus compañeros, nadie puede solucionar los problemas por si mismo y de entrada, un jugador necesita mínimo de seis compañeros porque o sino el reglamento no te permite iniciar. Cada mensaje que envíamos y cada vez que tenemos la oportunidad le hacemos ver a ellos que el equipo está por encima de todo”.

“Afortunadamente tenemos ahora 15 días para recuperarnos y esperamos que los jugadores que ahora están en el departamento médico como Edwin Velasco, como Facundo (Suárez), Andrés Sarmiento, los chicos que han tenido golpes y lesiones, ya puedan estar de regreso, y a partir de ahí este es un entorno de máximo rendimiento. Se lo decimos y hacemos lo posible porque ellos entiendan que el equipo está por encima de todos y hay momentos donde estás dentro y hay momentos donde estás fuera”, finalizó.