¿Por qué la educación contibuye a un ambiente sostenible?

En una nueva edición de ‘Caracol Sostenible’, Gabriel Delascasas y Gustavo Yepes, experto en Sostenibilidad de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, hablaron sobre la educación de calidad y cómo esta contribuye al cuidado del medio ambiente.

Precisamente la educación es el cuarto de los Objetivos Globales que fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad.

“El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. También aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a educación superior de calidad”, se lee en los objetivos globales.

Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado explicó en Caracol Sostenible, que esa universidad tiene una firme visión de trabajar en la sostenibilidad.

“Estamos viviendo un momento en el planeta que no habíamos regristrado en decenios, estamos llamados todos a cooperar, a entender el fenómeno que está ocurriendo a nuestro hábitad natural, pero también estamos llamados a actuar”, indicó.

Así mismo, aseguró que “desde la academia lo que debemos promulgar es ciertamente educación, pero educación con el ejemplo. No basta con divulgar si no practicamos y no damos una muestra de aquello que puede ser realidad y una muestra de aquello que hacemos con la conducta”.

Nieto explicó que en la Universidad Externado se está llevando a cabo un esfuerzo impensable: “tenemos 2000 especies nativas, cultivamos las flores, los árboles y tenemos un microclima a escasos 800 metros de la Plaza de Bolívar, un lugar único en Bogotá, lo que es un ejemplo para los estudiantes”.

Entretenimiento sostenible

En Caracol Sostenible también estuvo presente Carlos Enrique Riascos, Kike Riascos el rey de la Marimba, integrante de Herencia Timbiqui, quien explicó cómo el entretenimiento, en este caso la música, ayuda a la sostenibilidad.

“Yo vengo de un proceso de formación musical, en donde aprendí, sin saber que me iba a dedicar a la música, a cuidar el medio ambiente. Entonces, he querido replicar esa experiencia en los municipios del Pacifico, haciendo alianzas y con la USAID para explicar buenas prácticas a través de la música”.

‘Kike’ asegura que la musica genera condiciones que hacen que las personas se sientan útiles y que esta permite que se enaltezcan los valores de cuidado del medio ambiente.

Internet gratuito en escuelas

Claro, por medio de una estrategia de sostenibilidad de la compañía, conectó cuatro Instituciones Educativas en Chocó, las cuales acceden a Internet gratuito en sus salas de tecnología. La compañía, también, está desarrollando la Copa Claro por Colombia en la que participan 264 niños, y adolescentes.

En el departamento, 4.342 estudiantes cuentan con internet gratuito. A la fecha, en todo el país, Escuelas Conectadas ha dado acceso a Internet gratuito a 164 instituciones y favorecido a más de 241 mil estudiantes.

“Buscamos fomentar una cultura de paz y de equidad de género, ya que los encuentros están regidos por unos acuerdos que hacen los participantes antes del encuentro y el primer gol debe ser anotado por una niña. Estos espacios son fundamentales para promover el fortalecimiento de valores y el trabajo en equipo. A su vez, buscamos que puedan acceder a formación virtual y gratuita para potenciar sus procesos educativos”, puntualizó María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro por Colombia.

Para más información escuche la entrevista completa.