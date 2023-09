Juan Manuel Santos: “El cambio climático está promoviendo conflictos en el mundo”

El expresidente Juan Manuel Santos hace parte de un grupo de líderes mundiales, conocidos como los “Guardianes del Planeta”, los cuales hicieron un llamado a los gobiernos y organismos internacionales para adoptar medidas que le hagan frente al galopante calentamiento global.

En diálogo con Gabriel Delascasas y el profesor de la Universidad Externado, Gustavo Yepes López, explicó cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el planeta en materia medioambiental y las medidas que se deben adoptar para evitar un colapso de la Tierra.

“Lo que más nos preocupa es que la tendencia del calentamiento global se mantiene, así como el de la destrucción de la naturaleza. Queremos presionar al mundo con bases científicas, mostrando como si no actuamos con más determinación vamos a tener problemas muy serios”, señaló el exprimer mandatario respecto a esta iniciativa.

Juan Manuel Santos detalló que este grupo busca resaltar el mensaje que han promulgado desde hace décadas las comunidades indígenas con la idea que “si no regeneremos la naturaleza, vamos a perecer”.

En ese sentido, indicó que el “Guardianes del Planeta” en articulación con la comunidad científica, definieron nueve indicadores para poder evaluar si el planeta va a la “catástrofe o si vamos a reversar la tendencia”.

“En la medida que el cambio climático produce más problemas en el mundo, eso fomenta los conflictos a nivel mundial. Si no corregimos el cambio climático no vamos a tener paz y si no tenemos paz no vamos a poder afrontar con más eficacia el problema del cambio climático”, aseguró el expresidente.

Asimismo, indicó que otro de los propósitos de este grupo es concientizar al mundo frente a los indicadores en los que se ha enmarcado la idea de desarrollo, señalando que existen nuevas prioridades para el planeta.

De igual manera, sugirió que los países no pueden seguir midiendo el éxito en cuánto crecen en materia económica, sino se tienen que priorizar indicadores como “cuánto suelo se ha regenerado o cuántas emisiones que prometimos contener hemos contenido”.

“Es un cambio de paradigma, hay que cambiar la forma en la que se piensa en el futuro. Incluso cada uno de nosotros debe empezar a contribuir con esto como cambiando los hábitos de consumo”, concluyó el expresidente Juan Manuel Santos.