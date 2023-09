¿Qué dijo Rodolfo Hernández sobre la decisión del CNE de revocar su candidatura?

Colombia

Rodolfo Hernández, luego de conocer que el Consejo Nacional Electoral revocó su candidatura a la gobernación de Santander, se pronunció en redes sociales. Manifestó que acudirá a todos los medios legales y también lanzó críticas contra los magistrados del órgano electoral.

“Quiero expresarle a Santander y a Colombia que seguiré luchando por ustedes hasta el final. Usaré los medios legales que tengo como ciudadano para seguir firme contra la politiquería y los corruptos que se tomaron el sistema, porque esta decisión de revocatoria fue eso, politiquera: magistrados que están a la orden de partidos contra los que he luchado desde que empecé, instituciones como la procuraduría maniatadas por clanes sirviendo a merced para asesinar políticamente a sus contenedores”, señala el mensaje.

Agregó: “Mientras Dios me dé fuerzas y salud daré la batalla no por mi, no por un deseo, lo hago por la convicción de que mi país y departamento merecen un mejor futuro”.

A Rodolfo Hernández le fue revocada la candidatura porque estaría inhabilitado para participar en la contienda electoral del mes de octubre, por tener sanciones disciplinarias.