La novena edición de Smart Films se hará del 28 de septiembre al 2 de octubre

Colombia

La novena edición de Smart Films se hará en el centro comercial Bima y contará con la participación de dos importantes directores. Son, Shawn Krause, director de animación de películas de Pixar como Up, Cars 2 e Intensamente, y Alex García, quién ha dirigido series de Netflix como The Witcher, Daredevil, y Fear the Walking Dead, además está trabajando en una serie basada en el libro Cien años de soledad.

La participación de Krause será en una clase magistral donde hablará sobre las herramientas creativas que le permitieron dar vida a personajes entrañables como Russel de Up. Por su parte, García hará parte del jurado de la mayor parte de las categorías del festival y estará compartiendo su opinión sobre las películas y cortometrajes postulados.

El festiva también tendrá actividades que buscan incluir a personas sordas y ciegas, una nutrida agenda acádemica con invitados nacionales e internacionales, actividades interactivas dentro del festival y, por supuesto, el estreno de los cortometrajes postulados al festival. Una particularidad de esta edición es que los asistentes que participen en el 80% de la agenda del festival, recibirán un certificado de la universidad Externado. Si desea asistir puede adquirir las entradas en la página web de Smart Films.