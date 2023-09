“El señorazo” Luis Alfonso recibió triste noticia mientras celebraba su triunfo

Anoche mientras se llevaba a cabo los Premios Mi Gente 2023, en el Coliseo Mediplus (antes Coliseo Live). El cantante Luis Alfonso “El señorazo” recibió una triste noticia antes de subir a recibir el premio a “Mejor Artista Regional Masculino”

“Les cuento que me pasó algo muy particular y es que ahorita acabé de bajarme de la tarima y me dicen ‘se le murió el papá’. Se acaba de morir el viejito, pero yo les dije: ‘muchachos, estamos es aquí con el amor a la música, no me voy a ir pa’ mi casa, voy a seguir aquí parchado’”, explicó en la tarima.

Luego dijo “Hoy se lo quiero dedicar a mi viejo allá en el cielo, que lleva por ahí dos horitas, desde que se lo llevó mi Dios”.

Y continuó dando agradecimiento su hijo.

“Gracias, por demás, a mi hijo Agustín, que me dijo: sin un premio no venga aquí. Si no, me tiene que traer una pizza.

Entonces, mi Dios les pague. Yo soy Luis Alfonso, ‘El señorazo’. “Este humilde servidor y este premio es para todos ustedes”.

Lo que más dejó atónito al público fue la forma en la que el cantante manejó la situación, pues habló con serenidad y su voz no se quebró. Frente a esto, muchos internautas destacaron su fortaleza y su profesionalismo.