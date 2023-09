“Esto es una persecución política”: Tulio Gómez sobre revocatoria de su candidatura

Colombia

El candidato a la Gobernación del Valle del Cauca, Tulio Gómez, acudió durante esta mañana al Consejo Nacional Electoral para presentar su recurso de reposición luego de que el órgano electoral decidiera, con 6 votos a favor y dos votos en contra, revocar su candidatura.

“He venido a la audiencia del CNE a escuchar la resolución que han emitido los magistrados del CNE. El contrato mío no se ejecutó, no se efectuó, no hay causas de inhabilidad. Seguiremos, nuestra campaña sigue firme, seguimos luchando contra las políticas que nos quieren enquistar”, aseguró el candidato.

A propósito, el candidato se refirió a las decisiones del Consejo Nacional Electoral sobre las candidaturas de Rodolfo Hernández y Juan Daniel Oviedo y aseguró que se debe respetar su derecho a elegir y ser elegido.

“Como es sabido por todos el doctor Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, con tres anotaciones de la procuraduría y no ha sido revocado, el doctor Oviedo que está en situación similar a mi persona no fue revocado y me alegro porque tiene derecho a elegir y ser elegido”.

De hecho, el también dirigente del América de Cali afirmó que esta decisión de revocatoria se trata de una persecución política por parte de la campaña rival a la Gobernación.

“Esto es una persecución política, es un bloqueo de los políticos que no quieren soltar el poder, vamos a seguir luchando por el Valle del Cauca, para que el Valle del Cauca sea un departamento próspero y sin corrupción. Usted sabe que siempre las campañas atacan a otras, en este caso pues la campaña de la candidata que no quiere que haya renovación en el Valle”.