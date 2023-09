¿Es la consciencia parte del tejido del universo? Así lo creen algunos científicos

Son más de 400 años desde que el padre de la ciencia moderna, Galileo Galilei, tuvo la intuición de reconocer que la mayoría de los fenómenos del día a día se rigen por leyes matemáticas precisas. Sin embargo, aún hoy subsisten muchas preguntas asociadas a los elementos que escapan de esa consideración.

Tal es el caso de los colores, los sabores, o los olores; pese a que se conocen los mecanismos, incluso a nivel molecular, que operan detrás de muchos fenómenos de la naturaleza, cómo explicar la percepción de algunas nociones universales en la mente humana, como el color rojizo de un atardecer o el sabor amargo de un limón.

En ese sentido, según explica Scientific America, los neurocientíficos han identificado una serie de correlatos neuronales de la conciencia en forma de estados cerebrales asociados a estados mentales específicos, pero no se explican cómo se forma la percepción del individuo a raíz de la materia. “¿Cómo se convierte el agua del cerebro en el vino de la conciencia?”, en palabras del filósofo David Chalmers, citadas por el medio.

El panpsiquismo

Una de las respuestas que desde la ciencia y la filosofía se le ha querido dar a este interrogante, reside en el concepto del panpsiquismo, una idea que ha sido conocida y respaldada desde los tiempos de Platón y ha tenido destacados defensores, como el psicólogo William James y el filósofo y matemático Bertrand Russell.

Según esta concepción, explica la publicación científica, la conciencia es un aspecto fundamental de la realidad, como la masa o la carga eléctrica. Esto elimina la preocupación de Chalmers sobre la materia inanimada, constituyendo a la mente que la percibe, porque, simplemente, la mente siempre ha estado ahí, residiendo en el tejido del universo.

El mismo Chalmers se ha vuelto uno de los defensores de esta teoría, llegando a afirmar, en una charla TED, que un fotón “podría tener algún elemento de sentimiento subjetivo en bruto, algún precursor primitivo de la conciencia”.

Un grupo de académicos se reunieron recientemente para debatir algunas preguntas cruciales, en torno al panpsiquismo, en el Marist College de Poughkeepsie, en Nueva York, durante un taller de dos días.

En este escenario, Hedda Hassel Mørch, filósofa de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Inland Noruega afirmó que “Hay una clara brecha explicativa entre lo físico y lo mental”, reseña Scientific America. De igual manera, Yanssel García, filósofo de la Universidad de Nebraska Omaha, cree que los hechos físicos por sí solos son insuficientes para superar esta brecha.

“No hay nada de tipo físico que se pueda proporcionar a una persona que únicamente ve en tonos grises, para que entienda cómo es la experiencia del color; necesitaría experimentarla por sí misma”, argumentó.

Voces en contra

Aunque esta teoría supone una salida interesante al gran problema de la consciencia, también ha recibido diversas críticas desde los científicos que prefieren el abordaje físico a este tipo de fenómenos.

El físico Sean Carroll, quien también fue partícipe del evento, se pronunció en esa dirección: “La gente me pregunta: ‘¿Qué es la realidad física?’ Es la realidad física. No hay nada que ‘sea’. ¿Qué quieren que les diga, que está hecha de macarrones o algo así?”.

Para Carroll, aunque la conciencia es uno de los muchos fenómenos que no pueden deducirse de lo que ocurre a nivel microscópico, no deja de ser una característica real y demostrativa del mundo macroscópico. El científico puso como ejemplo la física de los gases: a nivel microscópico, se habla de átomos, moléculas y fuerzas; a nivel macroscópico, de presión, volumen y temperatura.

El neurocientífico Anil Seth, quien se cuenta dentro del grupo de los detractores más acérrimos del pampsiquismo y no estuvo en el taller, sentenció, en un artículo de Journal of Consciousness Studies que “afirmar que la conciencia es fundamental y ubicua no aclara en absoluto por qué una experiencia de azulidad es como es y no de otra manera. Tampoco explica nada sobre las posibles funciones de la conciencia, ni por qué esta se pierde en estados como el sueño sin sueños, la anestesia general y el coma”.