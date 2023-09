Luis Sandoval habla sobre sus supuestos problemas de alcoholismo

Luis ‘Chino’ Sandoval vive un buen momento en el Deportivo Cali luego de su polémica salida del Junior de Barranquilla por actos de indisciplina que él mismo reconoce. Su llegada al club Azucarero también estuvo permeada por controversias, ya que el entrenador de entonces, Jorge Luis Pinto, se negó al fichaje del delantero y eso desencadenó en el fin de su aventura en el banquillo del equipo verdiblanco.

Precisamente sobre esta situación, el futbolista se refirió en diálogo con el Diario AS Colombia, resaltando que el entrenador santandereano se negó a hablar con él: “Yo sé si él ya tenía conocimiento de eso o no. Yo respeto al profe por su trayectoria y lo que ha ganado, pero cuando vi la entrevista, llamé al miembro del comité y le dije que, si el profe me podía dar unos minutos para hablar con él y si después de hablar él tomaba la decisión de no contar conmigo, yo lo aceptaría. Pero él se cerró, se negó a hablar conmigo y tomó la decisión de salir, yo me quedé y ahora solo pienso en aportar mi granito de arena en el Cali”, comentó.

Sandoval sobre supuestos problemas de alcoholismo

Durante el primer semestre del año, Sandoval se encontraba jugando para el Junior y estuvo bajo la dirigencia de Hernán Darío ‘Bolilo’ Gómez. El jugador se vio envuelto en la polémica por presuntamente haber llegado en “condiciones no aptas” al entrenamiento posterior a la derrota del cuadro tiburón en Manizales el 6 de mayo, en el juego por la fecha 18 de la Liga. Esta situación fue la gota que rebosó la copa para la dirigencia, que decidió apartarlo del grupo.

Al respecto, Sandoval manifestó que: “Yo iba bien, estaba trabajando normal y después por un acto que no era agradable para el club y que cometí, acepto toda la responsabilidad, salí. El profe Hernán Darío me respaldó a muerte, él me conocía, sabía que era un buen jugador, me iba a tener en cuenta. Yo comencé a responder, después fui titular, hice un par de goles y las cosas iban bien, pero después de perder con Once Caldas decido tomarme algo con mi mujer, no pensé que eso me iba a afectar, pasó lo que pasó y tomaron la decisión de la salida de Junior”.

“Yo en el momento di el paso al costado, pero después con más calma le escribí al profe y a los directivos, pedí que me disculparan, al igual que a la afición por el error que había cometido. Se decidió que no siguiera. El profe me quería dar una segunda oportunidad, pero eso quedó ahí. Salió lo del Cali y la aproveché”, agregó al respecto.

Sin embargo, negó que se tratara de un problema de alcoholismo como se llegó a rumorear, así como también desmintió que Junior lo hubiera puesto en ayuda médica. “A mí nunca me pusieron tratamientos, yo fui a hacerlo por mi cuenta. Quería saber qué estaba pasando, ellos me dijeron que no era un problema de alcoholismo como todo el mundo dice. He venido trabajando con la psicóloga, ese mes que estuve sin jugar todos los días iba a donde ella. Ahora seguimos conversando y eso me ayudó bastante, no solo a mi sino a mi familia”.

Sandoval vive otro presente con el Deportivo Cali bajo el mando de Jaime de La Pava, quien lo ve como un hombre crucial en el campo y así responde el jugador de 24 años, que tiene 4 anotaciones en 10 partidos disputados por Liga y un tanto más en la Copa Colombia.