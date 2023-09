“El Gobierno está haciendo campaña por Gustavo Bolívar”: Carlos Fernando Galán

El candidato que lidera las encuestas para las próximas elecciones a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló desde el Carrito de la Democracia de 10 AM HOY por HOY sobre el apoyo que estaría recibiendo el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, por parte del Gobierno nacional, en el marco de la movilización que se realizará en la capital.

“Gustavo Bolívar está incluso un poco subestimado en las encuestas, creo que tiene una fortaleza que he percibido en algunas zonas de Bogotá y además ayer dijo: ‘Yo soy el candidato del Gobierno’”, expresó Carlos Fernando Galán.

“El Gobierno está haciendo campaña abiertamente por él, están convocando marchas a un mes de las elecciones, están haciendo consejos de gobierno en Bogotá, están hablando de lo que le van a ofrecer a la ciudad”, denunció el candidato.

“Eso evidencia que su fortaleza en las encuestas está subestimada, porque con ese aparato del Gobierno, a función de su candidato, va a tener una fortaleza que no estamos midiendo”.

“Yo creo que le preocupa más a la democracia que eso suceda, la democracia tiene que protegerse. Tratar de intervenir de alguna forma, por parte de un Gobierno, en una campaña, está muy mal”, mencionó Galán frente a las preocupaciones que le generan estos hechos.

El candidato aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía: “Es muy importante que nadie, en este proceso presionado, necesitamos un voto libre”.

“Yo no acepto apoyos de nadie que vaya a presionar a una persona para que vote por nosotros, es más, si me dicen que están presionando a alguien para que vote por nosotros en alguna entidad, que me digan, y yo mismo llevo la denuncia”

“Eso no lo acepto ni para mi campaña, ni para nadie. Bogotá es una ciudad libre, con un electorado crítico, que no traga entero, pero, infortunadamente, con situaciones como la que estamos viviendo, puede terminar afectado por un Gobierno que está empecinado en volver la campaña en Bogotá, la punta de lanza de un proyecto nacional”, argumentó el candidato del Nuevo Liberalismo sobre la intervención del Gobierno.

“Así lo dijo Gustavo Bolívar: ‘la apuesta en Bogotá es defender el proyecto del Pacto Histórico’; y no, la apuesta es defender a Bogotá. La gente está esperando soluciones a sus problemas, no defender a un Gobierno nacional. Eso es un error y puede afectar gravemente la democracia”, sentenció Carlos Fernando Galán.

Reviva la entrevista completa a continuación: