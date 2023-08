Galán: Me he dedicado a conocer a Bogotá y es mi obsesión trabajar por ella

Este miércoles 16 de agosto en 10 AM Hoy por Hoy los candidatos a la Alcaldía de Bogotá se destapan sobre sus propuestas y cuentan lo que planean hacer en caso de ganar las elecciones.

Uno de los candidatos que reveló en Caracol Radio detalles sobre lo que sería su mandato Distrital, en caso de triunfar en las elecciones, fue el candidato Carlos Fernando Galán.

De esta forma, Galán comentó que aunque esta ya es la tercera vez en la que se lanza a la Alcaldía de Bogotá, cree que logrará obtener resultados muy positivos el próximo mes de octubre.

Por otra parte, el candidato mencionó que tiene un fuerte deseo por ganar las elecciones, pues ha dedicado en gran parte su vida a conocer la ciudad.

Sobre su deseo de gobernar Bogotá y cuál es su relación con la ciudad comentó:

“Nací en Bogotá hace 46 años. Crecí en esta ciudad. Tuve la oportunidad en mis primeros años de vida de recorrerla muchísimo. En esa época no eran localidades, sino zonas. Es una ciudad en donde viví una infancia feliz”, indicó

Asimismo, narró que pese a que estuvo un tiempo fuera de Colombia decidió que su futuro sería en la capital. “Llegó el drama que hemos vivido como país y que nos afectó a todos muchísimo. Ahí me fui a estudiar fuera por cuenta de la violencia y regresé a Bogotá. Tomé la decisión de volver y hacer periodismo. Me he dedicado desde hace 16 años a trabajar por esta ciudad. A conocerla, entenderla, recorrerla a conocer cómo funciona el Distrito”.

El aspirante señaló que ha estado en cargos relacionados con la capital. “He sido concejal en dos oportunidades, presidente del Consejo de Bogotá y he dedicado mi carrera a esta ciudad, a la ciudad que amo y por la que he querido trabajar siempre. Es mi proyecto de vida”.

A su vez, comentó que uno de sus sueños es ocupar el cargo de alcalde. “Yo he tenido siempre como objetivo trabajar por esta ciudad. Esta no es una aspiración que surge así de un momento a otro. No es un plan b. Es mi obsesión trabajar por Bogotá desde la Alcaldía, porque creo que es la mejor oportunidad que podemos tener.”

Finalmente, aclaró que aunque pasó por el Congreso de la República, desde allí estuvo trabajando por la ciudad. “Fui candidato al Congreso dos veces. Una vez fui senador y trabajé por Bogotá. Los debates míos eran sobre la ciudad, relacionados con el metro, el sistema de transporte y el ordenamiento territorial. La segunda oportunidad fue un momento especial y no implicaba que yo no quisiera seguir trabajando por Bogotá, pues resurgió un partido al cual yo estaba vinculado de por vida y sentía la obligación de que ese partido saliera adelante.”