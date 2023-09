Si tenemos que militarizar la ciudad lo haremos frente a la inseguridad: Javier Angulo

Armenia

Continuamos en nuestros noticieros de Caracol Radio escuchando a los candidatos a la alcaldía de Armenia y gobernación del Quindío en un espacio pedagógico para que expongan las diferentes propuestas.

El décimo invitado de los aspirantes fue el candidato a la alcaldía de Armenia; Javier Angulo Gutiérrez por el partido Fuerza de la Paz, de 42 años de edad, Administrador de Empresas y especialista en Gestión Pública. En 2011 inició el proceso político que le permitió ser concejal de Armenia por 3 periodos: 2012-2015, 2016-2019 y 2020-2023, siete de los cuales estuvo en la bancada de oposición.

En diálogo con Caracol Radio el candidato se refirió a la situación de inseguridad en la ciudad de la que dijo “vamos a enfrentar este problema con tecnología, con cámaras de seguridad, centro de monitoreo, recursos del fonset, y vamos a tener un billón de pesos para destinar recursos, frentes de seguridad y redes de apoyo con el liderazgo del personal retirado de las fuerzas militares”

Precisamente el aspirante a la alcaldía sobre la inseguridad habló de sus propuestas, “mientras llegan las cámaras habrá un plan de choque, si tenemos que militar la ciudad lo haremos, y le exigiremos a la Policía contundencia y operatividad mientras implementamos las otras estrategias”

Financiación de campaña

Es una campaña con total austeridad, aún no me sentado con el equipo contable, yo creo que no pasamos de 200 millones con recursos propios.

Valorización

El aspirante ratificó que la valorización es legal, y sigue en pie, la responsabilidad de los ciudadanos es que paguen y la respuesta de la administración es con inversión, incluso gestionado recursos propios para llevar a cabo las obras y utilizar las estrategias de ley para que las personas que no han pagado se pongan al día.

A la pregunta ¿Si no fuera candidato por cuál de los aspirantes votaría y por cuales definitivamente no ejercería su voto?

El candidato respondió que no votaría por ninguno de los 13 candidatos que están inscritos en la registraduría porque no representan la diferencia.

El programa de gobierno está construido bajo 5 pilares que reúnen las principales: Por una Armenia con responsabilidad territorial, responsabilidad social, inteligente, competitiva e innovadora comprometida con la seguridad y convivencia ciudadana y por una Armenia comprometida con la humanización institucional.