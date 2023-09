Habitantes de El Pozón piden socializar proyecto de construcción del nuevo CAI

Cartagena

Voces encontradas ha generado el proyecto de construcción del nuevo Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en el barrio El Pozón de Cartagena. Por un lado, los vecinos están contentos ya que los uniformados tendrán mejores condiciones para ejercer su labor; y por el otro, la comunidad se encuentra inconforme porque las obras no fueron socializadas.

Jorge González, líder comunal de este populoso sector del sur de la capital de Bolívar, aseveró que la comunidad se enteró del traslado momentáneo del CAI el mismo día que se adelantó la mudanza de todo el mobiliario.

“En el momento en que nosotros vinimos ya estaba sellado el CAI de policía. No nos llamaron, no nos socializaron, sí sabíamos del proyecto gracias a los medios de comunicación, no sé si en las obras comunidades han hecho eso, pero aquí no lo vamos a aceptar. Distriseguridad tiene que socializar el proyecto, vinieron a partir las instalaciones sin informarnos cómo iba a quedar la atención de las denuncias”, expresó.

González explicó que la atención a la ciudadanía y recepción de denuncias fue trasladada a la nueva estación de la Policía ubicada en el sector de El Terraplén, situación que ha generado inconformismo teniendo en cuenta que es una zona de difícil acceso por el mal estado de la vía.

“Nos estamos oponiendo exigimos que Distriseguridad ven y socialice el proyecto del nuevo CAI con la comunidad, lo único que estamos pidiendo es que se reúnan con nosotros pues no sabemos absolutamente nada de la obra. Nos enteramos cuando ya estaban haciendo el traslado de la mueblería”, agregó.

La construcción del nuevo CAI blindado del barrio El Pozón tiene un costo superior a los 400 millones de pesos y sería entregado a finales del mes de noviembre.